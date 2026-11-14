Delhi News: 30 साल के अमन राज कभी घंटों क्रिकेट के मैदान पर नेट्स में प्रैक्टिस किया करते थे। स्कूल के दिनों में बिहार की राज्य टीम के लिए पेशेवर तौर पर खेलने वाले अमन को इस खेल से बहुत लगाव था। उन्हें स्ट्रीट फूड भी बहुत पसंद था, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने दिन याद आते हैं, जब वे मोमोज खाया करते थे।

लेकिन पिछले एक दशक में, उन्हें इन सब चीजों को छोड़ना पड़ा। बाहर शारीरिक मेहनत करने से वे बीमार पड़ जाते थे और धूल-मिट्टी की वजह से उन्हें सड़क किनारे की दुकानों पर खाने से भी डर लगने लगा था। वे सुबह अपनी कार को चाहे कितनी भी अच्छी तरह साफ कर लें, शाम तक वह फिर से धूल से ढक जाती थी। गुड़गांव के सेक्टर 23 ए में एक किराये के फ्लैट में रहने के दौरान, वे अपने घर के सामने वाले पार्क में सिर्फ एक बार ही जा पाए, क्योंकि वहां हमेशा बहुत ज्यादा धूल रहती थी।

मैं अपनी सेहत के साथ इस तरह समझौता नहीं कर सकता- राज

आईटी पेशेवर राज ने बताया, “यह सब कई सालों से जमा हो रहा था।” जब भी वे अपने गृहनगर रांची से दिल्ली लौटते, तो उनके गले में जलन होने लगती थी। आखिरकार उसे लगा कि उसे कोई फैसला लेना ही होगा। उसने कहा, “मैं 20 की उम्र के पड़ाव को पार कर चुका था और इस तरह की जीवनशैली लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। मैं अपनी सेहत के साथ इस तरह समझौता नहीं कर सकता।” इस साल मार्च में, जब उसे किसी दूसरे शहर में एक मौका मिला, तो उसने उसे स्वीकार कर लिया और पुणे चला गया।

कई दशकों से, दिल्ली-एनसीआर उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है जो बेहतर नौकरियों और बड़े अवसरों की तलाश में हैं। लेकिन कुछ पेशेवरों और उद्यमियों के लिए, अब यह क्षेत्र करियर बनाने या परिवार पालने के लिए पहली पसंद नहीं रह गया है। दम घोंटू वायु प्रदूषण, लगातार उड़ती धूल और जर्जर होते बुनियादी ढांचे के कारण वे दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि वे बेहतर ढंग से रह और काम कर सकते हैं।

इस साल, दिवाली के पांच दिन बाद भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता और खराब हो गई, जिससे वहां दम घोंटू हालात बने रहे। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

जब दिल्ली-एनसीआर में परिवार पालना मुश्किल हो जाता है?

गुड़गांव में अमन जहां रहते थे, उससे कुछ ही दूरी पर एक मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक, 35 वर्षीय नीरज संचेती भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। उनकी बेटी अक्सर बीमार पड़ जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें बार-बार बच्चों के डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। उन्होंने अपनी बेटी की बाहरी गतिविधियों को केवल प्लेस्कूल जाने तक ही सीमित कर दिया था, खासकर प्रदूषण वाले महीनों में। उन्हें और उनकी पत्नी को भी अपने फ्लैट के अंदर ही बंद होकर रहना पड़ता था।

उन्होंने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे इस तरह बड़े होंगे।” संचेती के दो बच्चे हैं, एक छह साल की बेटी और तीन साल का बेटा। संचेती ने बताया, “पहले हम अक्सर सुनते थे कि दिल्ली की हवा में सांस लेना, इतनी सारी सिगरेट पीने के बराबर है। इसी बात ने मुझे झकझोर दिया, आप अपने बच्चों को सिगरेट कैसे पीने दे सकते हैं? मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बच्चे ऐसी हवा में बड़े हों।” 2024 में, वे आखिरकार गुड़गांव से सिलीगुड़ी चले गए, जहां से वे अपनी एजेंसी ऑनलाइन चलाते हैं।

विदेशों से भारत वापस लौट रहे कई लोगों के लिए, वायु प्रदूषण एक बड़ा कारण बन गया है। इसी वजह से वे दिल्ली-एनसीआर के बजाय दूसरी जगहों पर बसने और काम खोजने का फैसला कर रहे हैं। डिजिटल इमिग्रेशन पेपरवर्क प्लेटफॉर्म ‘ईजी-पिटीशन’ के संस्थापक, 44 वर्षीय अमित गुप्ता के सामने इस साल मार्च में एक विकल्प था, जब वे अमेरिका से भारत वापस आ रहे थे या तो वे दिल्ली में रहें (जहां वे कई दशकों में कई बार रह चुके थे) या फिर रहने के लिए कोई दूसरी जगह चुनें।

रिंग रोड पर बहुत भीड़ रहती थी- गुप्ता

गुप्ता ने बताया, “मैं पश्चिम विहार में रहता था। रिंग रोड पर बहुत भीड़ रहती थी, जहां हमेशा ट्रैफिक जाम और गाड़ियों का धुआं रहता था। हवा में हमेशा धूल रहती थी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी, जमीन अक्सर कच्ची ही छोड़ दी जाती थी।” उनका मानना ​​है कि सार्वजनिक परिवहन की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। गुप्ता ने कहा, “दिल्ली में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि यहां रहना और भी मुश्किल होता जा रहा था। मुझे लगा कि अब यह शहर हमारे रहने लायक नहीं रहा।”

वे अब राजस्थान के गंगानगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां उनके दादाजी एक शिक्षक हुआ करते थे। दिल्ली में जन्मे और पले-बढ़े 35 वर्षीय शिक्षाविद कार्तिकेय बत्रा को दिल्ली की सर्दियों का वह पुराना रूप याद है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे। लोग अपने इलाकों में होने वाली रामलीलाओं में उमड़ पड़ते थे, त्योहारों के मौके पर रिश्तेदार और दोस्त एक-दूसरे के घरों में आते-जाते थे और इसी समय से शादी-ब्याह के सीजन की भी शुरुआत होती थी।

लेकिन जब ढाई साल पहले, अमेरिका में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के बाद, बत्रा यूनिवर्सिटी की नौकरी के प्रस्तावों पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस दिल्ली को वे याद करते थे, वह अब वैसी नहीं रही जहां वे वापस लौटना चाहते।

अपने घरों में ही कैद होकर रहना पड़ता है- कार्तिकेय बत्रा

बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी में नौकरी करने का फैसला लेने में प्रदूषण एक बड़ा कारण था। उन्होंने कहा, “साल के लगभग चार महीने तो आपको मास्क और एयर प्यूरीफायर के साथ अपने घरों में ही कैद होकर रहना पड़ता है।”

कुछ लोगों के लिए, कोविड-19 महामारी के बाद घर से काम करने का चलन आम होने से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। लेकिन दिल्ली छोड़ने की अपनी कुछ कीमतें भी थीं। कई लोगों के लिए, इसका मतलब उस शहर से दूर जाना था जहां उनके प्रोफेशनल नेटवर्क, दोस्त और परिवार के लोग रहते थे। अमन के ज्यादातर दोस्त उसी शहर में थे।

हालांकि, नई जगहों पर रहने के कुछ ठोस फायदे भी हैं, जैसे कि यहां रहने का खर्च कम है। संचेती के लिए, यहां से जाने का मतलब यह भी था कि वे पास की किसी नदी या धारा के किनारे अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ समय बिता सकें। अमन के लिए, इसका मतलब पुणे के बाहर हरी-भरी पहाड़ियों के बीच लंबी ड्राइव पर जाना था। बत्रा ने कहा, “बात बस इतनी सी है, मैं पानी खरीद सकता हूं, मैं बिजली खरीद सकता हूं, लेकिन मैं अपने लिए साफ हवा नहीं खरीद सकता।”

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दिल्ली में लोगों को दिवाली मनाए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी के लोगों को अब भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को भी पटाखों का धुआं दिल्ली में PM2.5 प्रदूषण के बड़े कारणों में शामिल रहा। ताजा वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक, शहर में हवा में मौजूद जहरीले बारीक कणों (PM2.5) के कुल प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 7.4 प्रतिशत रही। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…