जम्मू-कश्मीर: शोपियां और पुलवामा मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी ढेर

जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ों में चार आतंकवादी और एक ‘सक्रिय साथी’ मारा गया। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शोपियां जिले में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी और उनका एक ‘सक्रिय साथी’ मारा गया, जो बृहस्पतिवार से लापता था।’ आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के दारगाड सुगन इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में दो आतंकवादी और उनका एक ‘सक्रिय साथी’ मारा गया। आतंकवादियों की पहचान नौपोरा पाईं पुलवामा निवासी आबिद मंजूर माग्रे उर्फ सज्जू टाइगर और उरमुल्ला लस्सीपुरा पुलवामा निवासी बिलाल अहमद भट्ट के रूप में हुई है। सक्रिय साथी की पहचान शोपियां के मलनार के निवासी जसीम राशिद शाह के रूप में हुई है।

#UPDATE Jammu & Kashmir Police on today’s encounter in Tral, Pulwama: Two terrorists killed in the operation, arms & ammunition recovered. Identities & affiliations of the terrorists being ascertained. https://t.co/QmSyNpqeKV

— ANI (@ANI) May 31, 2019