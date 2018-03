गुजरात: पूर्व विधायक ने 4 आईएफएस अफसरों को पीटा, जीप से कुचलने की कोशिश का आरोप

गुजरात के गोंडल के एक पूर्व विधायक महिपतसिंह जडेजा पर 4 भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के प्रोबेशनर अफसरों को पीटने का आरोप लगा है। विधायक पर आईएफएस अफसरों को जीप से कुचलने की कोशिश करने का भी आरोप है। पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में दबिश दे रही है। विधायक द्वारा कथित मारपीट का शिकार हुए चार आईएफएस अफसरों में से एक वीके सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया- ”हम पश्चिमी भारत में आधिकारिक दौरे पर थे। आखिरी दिन हम सासन से अहमदाबाद जा रहे थे तभी बस एक पेट्रोल पंप पर रुकी। मुझे सिगरेट पीनी थी इसलिए मैं थोड़ा दूर निकल गया तभी अचानक एक लड़का आ गया। लड़के ने मुझे जाने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि यह सार्वजनिक स्थान है और वह चला गया। बस की ओर लौटते वक्त मुझे पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी और मैंने उसे दूसरे आदमी के साथ आते देखा।

उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे सिर पर एक लाठी से प्रहार किया जिसमें छल्ले लगे थे। मेरे सिर से खून बहने लगा लेकिन वह मारता गया। मैं बस में गया जहां लोगों ने मेरी मदद की। मेरे साथियों ने स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की तभी एक कार ने उन्हें पूरी ताकत के साथ धक्का मारा। तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उनमें एक को याद्दाश्त जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। मैं अब भी सदमे में हूं।”

The boy asked me to go away. I told him it’s a public place & he went away. While returning to the the bus, I heard someone coming from behind & I saw him coming with another man. He slapped me & hit my head with a stick which had rings on it: Vipin Kumar Singh, IFS probationer pic.twitter.com/1QAmNLwb8b

