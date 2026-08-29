तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में जंगली सूअर के हमले में 4 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कामुडी के पास थिम्मनाथपुरम इलाके में खेतों में काम कर रहे चार किसानों पर जंगली सूअर ने हमला कर दिया। इस हमले में चारों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल किसानों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के बाद से न सिर्फ उस इलाके में बल्कि जहां जहां जंगली सूअरों का आतंक है वहां भी किसानों के मन में डर बैठ गया है।

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, चारों किसान खेत में काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान करुवेलंगट्टू इलाके की ओर से आए एक जंगली सूअर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। किसानों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वे घायल हो गए। घायल हुए किसानों की पहचान सेल्वम मुथलागर और मारिस्वरन शशिवर्णम समेत चार किसानों के रूप में हुई है।

हालत बिगड़ने पर आगे किया गया रेफर

जंगली सूअर के हमले में घायल हुए किसानों को इलाज के लिए पेरुनाझी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज और गहन चिकित्सा के लिए अरुप्पुकोट्टई सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। चारों किसानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जंगली सूअरों के हमले को लेकर किसानों ने जताई चिंता

इस घटना के बाद स्थानीय किसानों ने इलाके में जंगली सूअरों की बढ़ती आवाजाही को लेकर चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि जंगली सूअर अक्सर रात के समय खेतों में घुस आते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर पर कपास और मिर्च जैसी फसलों को जंगली सूअरों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।

डर के साथ खेतों में काम करते हैं किसान

इस हमले के बाद किसानों का कहना है कि उनकी समस्या सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं है बल्कि फसल के रखरखाव को लेकर भी समस्या है। किसानों का कहना है कि खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों के लिए भी जंगली सूअर खतरा बनते जा रहे हैं। अचानक हमला होने की आशंका के कारण किसान खेतों में काम करने से भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं।

किसानों ने जिला प्रशासन से की अपील

किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित वन विभाग के अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने जंगली सूअरों की आवाजाही को नियंत्रित करने और किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। किसानों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन समय पर कार्रवाई करेगा, ताकि फसलों को होने वाले नुकसान के साथ-साथ खेतों में काम करने वाले लोगों पर जंगली सूअरों के हमलों को भी रोका जा सके।

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केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पीएम किसान योजना चलाती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करना है। भारत सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 6000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों यानी हर 4 महीने में 2000-2000 रुपये करके खाते में भेजी जाती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…