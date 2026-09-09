उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरठ के सराय बहलीम इलाके में पिस्तौल दिखाकर पड़ोसी को धमकाने के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस उसके दो नामजद साथियों की भी तलाश कर रही है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सराय बहलीम निवासी हाजी सिराज ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

हाजी सिराज ने आरोप लगाया था कि सोमवार देर रात फिरोज अपने दो साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए उनके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की।

सिराज ने आरोप लगाया कि इस दौरान फिरोज ने पिस्तौल लहराकर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सूत्रों ने बताया कि शिकायत और घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने फिरोज और उसके दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

भूरा के दो साथियों की तलाश जारी

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तीन युवक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक के हाथ में हथियार था। मामले की जांच के लिए पुलिस की चार टीम गठित की गई थीं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलवार शाम मुख्य आरोपी फिरोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मामले में नामजद उसके दो अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

साल 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और दो बेटों सहित सात लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने याकूब कुरैशी की संपत्तियों को जब्त किया था। हाजी याकूब कुरैशी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना-पहचाना नाम हैं। वह मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री थे।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में एक लाख का इनामी मुस्तफिजुल रहमान ढेर

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने एनकाउंटर के दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद पुलिस को मौके से 32 बोर की पिस्तौल, एक बाइक और भारी मात्रा में खोखा और कारतूस बरामद किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।