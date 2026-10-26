तमिलनाडु के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री और डीएमके के वरिष्ठ नेता अनबिल महेश पोय्यामोझी को सोमवार को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अनबिल महेश की गिरफ्तारी करोड़ों रुपये के कथित घोटाले के मामले में हुई है। इसमें निजी स्कूलों से सरकारी मंजूरी दिलाने के बदले पैसे वसूले गए थे।

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने अनबिल महेश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने अदालत में दलील दी थी कि जांचकर्ताओं को पूर्व मंत्री की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ करनी जरूरी है। इस मामले में उन्हें पांचवां आरोपी बनाया गया है।

अनबिल महेश विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के करीबी सहयोगी हैं और डीएमके के वरिष्ठ नेता हैं।

सीसीबी के अनुसार, बी.टी. अरासाकुमार के नेतृत्व में एक गैर-पंजीकृत संगठन ने निजी स्कूल प्रबंधन से पैसे वसूले थे। इसके बदले में उन्हें स्थायी मान्यता, स्कूल अपग्रेड और बिल्डिंग की मंजूरी दिलाने का वादा किया गया था। यह सब 2021 से 2026 के बीच अनबिल महेश के कार्यकाल के दौरान हुआ।

जांचकर्ताओं ने अदालत को बताया कि 177 से अधिक स्कूल प्रबंधन सामने आए हैं और अब तक 17.26 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन का पता चला है।

पुलिस का आरोप है कि अनबिल महेश ने 2024 में अपने निजी सहायक के जरिए इस संगठन की स्थापना में मदद की थी। उसी साल, दिसंबर में चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके आयोजकों का परिचय भी कराया था।

जांचकर्ताओं का यह भी दावा है कि स्कूलों से वसूला गया पैसा “पार्टी फंड” के नाम पर मंत्री को दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अनबिल महेश ने एक फरार आरोपी के रिश्तेदारों को उसकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। अभियोजन पक्ष ने इसे भी अदालत के सामने रखा।

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