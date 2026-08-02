राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे ‘लक्ष्मण रेखा’ पार न करें। गहलोत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करते हुए नारेबाजी करने से बचें।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार केवल कांग्रेस आलाकमान के पास है। राजस्थान में 2028 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

गहलोत ने शनिवार को जोधपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस समाज और गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तभी प्रभावी ढंग से निभा सकती है, जब उसके नेता एकजुट रहें। गहलोत के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनें’ के नारे लगाए। इस पर गहलोत ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इसके बजाय पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें।

कांग्रेस की जीत के लिए करें काम

कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में शुमार गहलोत ने कहा, “सोनिया गांधी ने बिना मेरी इच्छा के मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। तीन बार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसलिए ‘चौथी बार मुख्यमंत्री’ जैसे नारे नहीं लगाने चाहिए। हमारा ध्यान कांग्रेस की जीत तय करने पर होना चाहिए।”

गहलोत ने कहा, “अशोक गहलोत चौथी बार के नारे मत लगाइए। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, तब भी ऐसे कोई नारे नहीं लगाए गए थे। मैंने गांव-गांव जाकर लोगों के लिए काम किया था।” गहलोत के इस बयान को राजनीतिक हलकों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की हालिया टिप्पणी के संदर्भ में देखा जा रहा है।

डोटासरा ने नारों पर जताई थी आपत्ति

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के करीब 300 कार्यकर्ताओं को लेकर गहलोत के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान मालवीय के समर्थकों ने ‘चौथी बार गहलोत सरकार’ के नारे लगाए थे। प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर आपत्ति जताई थी।

महेंद्रजीत सिंह मालवीय के गहलोत के आवास पर जाने के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डोटासरा ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे मिलता है और कांग्रेस में शामिल होने वाले हर कार्यकर्ता का वे स्वागत करते हैं।

गहलोत पर साधा था निशाना?

डोटासरा ने कहा था कि कुछ लोग भले ही व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लगे हों लेकिन वह सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हालांकि उन्होंने अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया लेकिन यह माना गया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा है।

डोटासरा ने मालवीय को लेकर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि दो साल पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुईं। उन्होंने सुझाव दिया था कि अगर मालवीय को अभी भी कोई गलतफहमी है तो उन्हें पार्टी बदलने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

डोटासरा ने दावा किया था कि उनकी सहमति के बिना मालवीय कांग्रेस में दोबारा शामिल नहीं हो सकते थे। कांग्रेस कार्यालय में डोटासरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे किसी भी व्यक्ति के नाम पर नारे न लगाएं।

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भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक और सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ मुट्ठी भर लोग कांग्रेस के साथ गए हैं और वह आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।