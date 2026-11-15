पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री बीबी जागीर कौर रविवार को शिरोमणि अकाली दल में लौट आई हैं। जागीर कौर ने कपूरथला जिले के बेगोवाल में अपने समर्थकों के साथ सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सदस्यता ली।

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अकाली दल अपने पुराने नेताओं को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी अकाली दल में लौट आए थे।

जागीर कौर ने कहा कि इस समय अकाली दल को मजबूत करना सबसे जरूरी है। हाल के वर्षों में अकाली दल में यह उनकी दूसरी वापसी है। इससे पहले मार्च, 2024 में भी वह पार्टी में शामिल हुई थीं लेकिन बाद में फिर अलग हो गई थीं।

जागीर कौर ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) को छोड़ दिया था। अकाली दल के बागी नेताओं ने अगस्त 2025 में शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) की शुरुआत की थी।

बादल सरकार में मंत्री रहीं जागीर कौर

जागीर कौर 1995 में अकाली दल में शामिल हुईं थीं। 1997 में उन्होंने भुलत्थ विधानसभा सीट जीती और प्रकाश सिंह बादल की सरकार में मंत्री बनीं। 1999 में वह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनीं और चार बार इसकी अध्यक्ष चुनी गईं। जागीर कौर अकाली दल की महिला शाखा की अध्यक्ष भी रही हैं।

अकाली दल ही एकमात्र विकल्प- बादल

इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए अकाली दल ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार का पूरा ध्यान केवल प्रचार करने और राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ाने पर है।

बादल ने कहा कि जागीर कौर के भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र का ‘मुख्य सेवादार’ (क्षेत्र प्रभारी) नियुक्त करने से अकाली नेता एकजुट होंगे और दोआबा क्षेत्र में पार्टी का जमीनी आधार काफी मजबूत होगा।

जल्द हो सकता है गठबंधन का ऐलान

दूसरी ओर, पंजाब की राजनीति में चर्चा है कि अकाली दल और बीजेपी के बीच 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।

दोनों दलों के सूत्रों का कहना है कि सीटों पर सहमति बनने के बाद इस महीने के आखिर में गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

राज्य सरकार की ‘तीर्थ यात्रा योजना’ पर सवाल उठाते हुए बादल ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत खराब हालत वाली बसें चलाई जा रही हैं, जिससे बुजुर्ग तीर्थयात्री खतरे में हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या घायल हुए हैं।

यह भी पढ़ें- ‘हर हाल में चमकौर साहिब से चुनाव लड़ूंगा…’

चमकौर साहिब सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चरणजीत सिंह ने टिकट जाने को लेकर नाराजगी जताई है। चरणजीत सिंह ने शनिवार को साफ कहा कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।