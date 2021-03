असम में शनिवार को पहले चरण के मतदान से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। संदेश में मनमोहन सिंह ने कहा कि आज असम को “धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है।” उन्होंने मतदाताओं से ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना वोट देने का आग्रह किया जो कि भारत के संविधान की रक्षा करती हो और लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करती हो ”।

मालूम हो कि कल असम की 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 28 साल (1991-2019) तक असम से राज्यसभा सदस्य रहने वाले सिंह ने कहा: “आपको ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो हर नागरिक की देखभाल करे, हर समुदाय के लिए हो। आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास सुनिश्चित करे और असम को एक बार फिर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाए। ” सिंह ने कहा कि असम लंबे समय तक “उग्रवाद और अशांति ” का शिकार रहा। लेकिन 2001 से 2016 तक पूर्व सीएम, दिवंगत तरुण गोगोई के नेतृत्व में असम ने शांति और विकास की ओर कदम बढ़ाए।

सिंह ने कहा, “हालांकि, अब इस शांति को बहुत गंभीर झटका लग रहा है।” उन्होंने कहा, “समाज, को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। आम आदमी को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और तनाव और भय का माहौल है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। ”

You must vote for a Government that will once again put Assam to the path of inclusive growth and development.

— Sushmita Dev (@sushmitadevinc) March 26, 2021