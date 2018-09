संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रविवार (2 सितंबर) को हरियाणा के भाजपा सरकार के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ स्मार्टग्राम योजना की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वर्ष 2016 में प्रणव मुखर्जी ने गुरुग्राम के हरचंदपुर और नयागांव को इस योजना के अंतर्गत गोद लिया था। इसके बाद से इस गांव में कई सुविधाएं दी गई। गांव को आदर्श गांव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले प्रणब मुखर्जी ने नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लिया था। यहां उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर विचार व्यक्त किए थे। उनके द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लेने पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की थी।

Haryana: Former President Pranab Mukherjee and Haryana CM ML Khattar at inauguration of projects in Smartgram Yojana. Under this scheme, Pranab Mukherjee had adopted villages in 2016, in Gurugram’s Alipur pic.twitter.com/zjvu2lc1X8

