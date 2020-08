RSS में होकर भी नेहरूवादी थे अटल बिहारी वाजपेयी- बोले दिग्विजय सिंह

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के एक दिन बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कथित तौर पर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार (17 अगस्त, 2020) को ट्वीट कर कहा कि ‘अटल जी लोकतंत्र में विश्वास करते थे। संघ (RSS) में रहते हुए भी वे नेहरूवादी थे। उनको सादर नमन।’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ‘मोदी शाह जी कहां आप की सोच और कहां अटल जी की सोच। ठीक विपरीत। वे लोकतंत्र के पुजारी थे, आप देश को एकतंत्र की ओर ले जा रहे हैं।’

ट्वीट के साथ उन्होंने पूर्व पीएम अटल का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में वो कहते नजर आते हैं, ‘देश को स्थाई सरकार भी चाहिए और देश को जवाबदेह सरकार भी चाहिए। अगर सराकर स्थाई है मगर भ्रष्ट है। अगर सदस्यों (सांसदों) को खरीदकर बहुमत बनाती है। या अन्य तरह के लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त करती है… तो संख्या स्थायित्व नहीं होगा… लोकतंत्र चलेगा तो किसी नैतिक आधार पर चलेगा।’

हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम रहे दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। ट्विटर यूजर राम सिंह @RAMSINHZALA14 लिखते हैं, ‘नेहरूवादी नहीं थे। कांग्रेस की सोनिया गांधी की गलत सोच के हिसाब से देश ने अटलजी जैसे नेतृत्व को खोया और एक भ्रष्ट सरकार को पाया। जिसने देश के हित को हटा के सिर्फ भ्रष्टाचार किया और हिन्दू धर्म और भारत देश को नुकसान पहुंचाया। बंदर के हाथ तलवार लग गई।’ श्रीवास्त @SRIMAN_08 लिखते हैं, ‘झूठ… नेहरूवादी होते तो शशि थरूर और तुम्हारे जैसे होते। उनकी भी एक एडवीना होती।’

