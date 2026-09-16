मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने बलरामपुर में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जगराम पासवान का भाई है।

पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री अपलोड करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विशाल पांडे ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी।

एएसपी विशाल पांडे ने बताया कि यह आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो ‘साधु पासवान’ नाम के एक सोशल अकाउंट द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया गया था।

देहात कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज

एएसपी ने बताया कि वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने देहात कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है।

एएसपी ने बताया कि आरोपी साधु पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एएसपी पांडे ने बताया कि यह वीडियो सामाजिक सौहार्द्र के लिए हानिकारक था।

एएसपी पांडे ने चेतावनी दी कि जो कोई भी सांप्रदायिक वैमनस्य या जाति-आधारित घृणा भड़काने वाली आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम सक्रिय है।

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उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अतरौली क्षेत्र में एक धार्मिक समारोह के दौरान मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के समर्थन में गाना बजाने को लेकर मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले में पांच नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।