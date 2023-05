Aaditya Thackeray Meets Arvind Kejriwal: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, आदित्य ठाकरे बोले- दांव पर है देश का लोकतंत्र और संविधान

Aaditya Thackeray Meets Arvind Kejriwal: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र दांव पर है।

Aaditya Thackeray Meets Arvind Kejriwal: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। (फोटो सोर्स: @ArvindKejriwal)

