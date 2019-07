मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री व बीजेपी के राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष शिवराजसिंह चौहान ने जमीन पर बैठकर रविवार को जनसंघ कार्यकर्ताओं के पैर धोए और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर उन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी की सदस्यता अभियान के दौरान शिवराज सिंह ने ऐसा कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि शिवराज सिंह चौहान ने जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता निवास राव व अन्य कार्यकर्ताओं के पैर धुले और इसके बाद राष्ट्र के उत्थान और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान सफल बनाने के लिए राव से पार्टी से जुड़े का निवेदन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा की जनता का उत्साह देखकर लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। शिवराज सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों का बखूबी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी भाजपा की सरकार हो और इस राज्य का भी चौतरफा विकास हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। इस दौरान शिवराज सिंह गुंटुर भी पहुंचे और यहां बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित किया।

Vijayawada: Former Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan washes the feet of Jan Sangh workers during BJP membership programme. #AndhraPradesh pic.twitter.com/2g9gzJlLET

— ANI (@ANI) July 14, 2019