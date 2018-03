वीडियो वायरल: बीच पर एसयूवी चलाते दिखे गोवा के पूर्व मंत्री, मारपीट और अभद्रता का आरोप

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गोवा के पूर्व पर्यटन मंत्री फ्रांसिस्को पचेको विवादों में घिर गए। वह नियम के विपरीत समुद्र तट पर एसयूवी चलाते दिख रहे हैं। मंत्री की गाड़ी समुद्र तट पर मौजूद पैराशूट को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। एक स्पोर्ट्स ट्रेनर ने उन पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया। अब जाकर वायरल हुए वीडियो पर पूर्व मंत्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वह अपने एक बीमार दोस्त की मदद करने के लिए समुद्र किनारे तट पर गए थे। वहां उन्होंने अपनी कार का इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर किया। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अगर समुद्र तट पर गाड़ी चलाकर उन्होंने किसी तरह का कोई कानून तोड़ा है तो सक्षम अथॉरिटी को कार्रवाई करने दिया जाए। उन्होंने वीडियो बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री ने किसी ट्रेनर पर हमले की बात को बेबुनियाद करार दिया।

दरअसल, पूर्व मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह साउथ गोवा के बीच पर एसयूवी चलाते दिख रहे हैं। इस दौरान एक वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनर से मारपीट और अभद्रता करने का आरोप उन पर लगा। खुद ट्रेनर मेलोरी द सिल्वा ने वीडियो अपलोड कर आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री ने बीच पर उनके पैराशूट को रौंद दिया। घटना रविवार की है। विरोध करने पर मंत्री और उनके दोस्तों ने मारा-पीटा। ट्रेनर ने कहा कि कहा-सुनी के बाद मंत्री और उनके साथी ने उस पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की। उधर, पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को पचेको का कहना है कि वो नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। मंत्री ने कहा कि फालतू का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बेवजह बदनाम करने के लिए वह स्पोर्ट्स ट्रेनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

I’d gone to pick a sick friend as ambulances can’t be driven on beach. Even if I broke the law by driving on the beach, let authorities act, why should a man point his camera at me? I’ve not assaulted the trainer: Former #Goa Tourism Minister Francisco Pacheco on his viral video pic.twitter.com/OTX4bxoELJ

— ANI (@ANI) March 13, 2018