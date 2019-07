कैफे कॉफी डे (CCD) के संस्थापक व मालिक वीजी सिद्धार्थ सोमवार (29 जुलाई) शाम से मंगलुरु से लापता हैं। आशंका है कि उन्होंने नेत्रवती नदी के पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि सिद्धार्थ पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद हैं। इस दौरान सिद्धार्थ की एक चिट्ठी भी सामने आई है, जो उन्होंने अपने कर्मचारियों के नाम लिखी है।

ड्राइवर ने दर्ज कराई शिकायत: सिद्धार्थ के लापता होने के मामले में उनके ड्राइवर बसवराज पाटिल ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि सोमवार शाम सिद्धार्थ उसके साथ सकलेशपुर गए थे। यहां से उनका प्लान मंगलवार सुबह मंगलुरु जाने का था, जो उन्होंने बाद में बदल दिया। ड्राइवर ने शिकायत में बताया कि मंगलुरु जाते वक्त सिद्धार्थ ने केरल हाइवे पर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद नेत्रवती नदी के पुल पर कार रुकवा ली।

सड़क पार करके चले गए सिद्धार्थ: ड्राइवर के मुताबिक, सिद्धार्थ ने मुझसे कार में इंतजार करने के लिए कहा और सड़क पार करके पुल की दूसरी तरफ चले गए। साथ ही, मंगलुरु की विपरीत दिशा में टहलने लगे। करीब 8 बजे मैंने उन्हें कई बार कॉल की, लेकिन उनका फोन स्विच्ड ऑफ था। इसके बाद मैंने सिद्धार्थ के बेटे अमर्त्य को मामले की जानकारी दी, जो स्थानीय अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।

चिट्ठी में लिखी कर्ज की बात: सीसीडी के संस्थापक जीवी सिद्धार्थ के लापता होने के बाद उनकी एक चिट्ठी सामने आई है, जो उन्होंने कर्मचारियों के नाम लिखी है। इसमें उन्होंने आर्थिक समस्याओं की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, ‘‘मुझे उन सभी लोगों को निराश करने के लिए बहुत दुख है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। बतौर आंत्रप्रिन्योर मैं असफल रहा। मैं काफी समय तक लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार हार गया हूं। मैं इससे ज्यादा दबाव नहीं सह सकता हूं, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स मुझे शेयर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैंने करीब 6 महीने पहले एक दोस्त से काफी ज्यादा रुपए उधार लिए थे। वहीं, बाकी कर्जदाता भी मुझ पर दबाव बना रहे हैं।’’

कर्मचारियों से कही यह बात: सिद्धार्थ ने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव होने की बात कहते हुए कर्मचारियों के नाम लिखा, ‘‘मैंने काफी प्रयास किया, लेकिन एक सफल बिजनेस मॉडल बनाने में नाकामयाब रहा। मैं कर्जदाताओं की वजह से आर्थिक दबाव झेल रहा हूं। किसी को धोखा देने की मेरी मंशा कभी नहीं रही।’’ सीसीडी के संस्थापक ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया कि उन्हें इनकम टैक्स के पूर्व अधिकारी ने प्रताड़ित भी किया था। आरोप है कि उस अधिकारी ने कंपनी के शेयर्स को 2 बार अटैच कर दिया। साथ ही, बिजनेस डील्स में भी रोड़े डाले।

Founder & owner, Cafe Coffee Day (CCD), #VGSiddhartha's letter to employees and board of directors of CCD, states, "Every financial transaction is my responsibility…the law should hold me & only me accountable."; He has gone missing from Mangaluru, search operation underway. pic.twitter.com/0GJc5vmvYt

— ANI (@ANI) July 30, 2019