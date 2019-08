सुषमा स्वराज का निधनः प्रधानमंत्री ने किया ये ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'सुषमा जी का निधन व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने भारत के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।'

PM Modi: Sushma Ji’s demise is a personal loss. She will be remembered fondly for everything that she’s done for India. My thoughts are with her family, supporters and admirers in this very unfortunate hour. Om Shanti. #SushmaSwaraj pic.twitter.com/E95YjOgaVi

