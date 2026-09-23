प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व उप निदेशक निरंजन सिंह बुधवार को अकाली दल वारिस पंजाब दे में शामिल हो गए। पूर्व पुलिस उपाधीक्षक बलविंदर सिंह सेखों भी पार्टी में शामिल हुए।

पंजाब की दाखा सीट से विधायक मनप्रीत सिंह अयाली और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह की मौजूदगी में दोनों पूर्व अफसर पार्टी में शामिल हुए।

अकाली दल वारिस पंजाब दे के प्रमुख सांसद अमृतपाल सिंह हैं। अमृतपाल सिंह 2023 में पंजाब के अजनाला थाने पर हमले के मामले में असम की जेल में बंद हैं। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि निरंजन सिंह ने हमेशा नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पार्टी में शामिल होने के बाद निरंजन सिंह ने पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या और भ्रष्टाचार पर बात की। उन्होंने पंजाब की बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंता जताई।

चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहा?

यह पूछे जाने पर कि क्या वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, निरंजन सिंह ने कहा कि उन्होंने अभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। निरंजन सिंह ने मंगलवार को जालंधर स्थित अपने घर पर अयाली और तरसेम सिंह से मुलाकात की थी।

मजीठिया से की थी पूछताछ

मई, 2021 में रिटायर हुए निरंजन सिंह ने मादक पदार्थ से जुड़े कई मामलों की जांच की थी। इनमें करोड़ों रुपये के जगदीश भोला मादक पदार्थ तस्करी मामला भी शामिल है। निरंजन सिंह ने इस मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और सरवन सिंह फिल्लौर समेत कई वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ की थी।

बाद में निरंजन सिंह का जालंधर से कोलकाता तबादला कर दिया गया था लेकिन इसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

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