पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के शामिल होने की खबरों को लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने भी इन खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुखबीर बादल ने कहा कि सिद्धू को पाकिस्तान में ही रह जाना चाहिए, इससे पंजाब और पूरे देश में शांति आ जाएगी।

मंगलवार को सुखबीर बादल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने नॉर्थ ब्लॉक आए थे, जब वह यहां पहुंचे तब रिपोर्टर ने उनसे सिद्धू के पाकिस्तान जाने की खबर से संबंधित सवाल पूछा, जिसके जवाब में सुखबीर ने कहा, ‘सिद्धू साहब का मालूम नहीं कि वह कल क्या करेंगे, परसो क्या करेंगे और जो करेंगे उसका असर और नुकसान क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर वह वहीं रह जाते हैं तो पंजाब में शांति हो जाएगी और देश में भी।’

IRCTC Train New Schedule, Timings: 15 अगस्त से ट्रेनों की बदल रही है टाइमिंग, यहां देखें पूरी लिस्ट

Sidhu sahab ka malum nahi kal kya karenge, parso kya karenge aur jo karenge uska asar aur nuksan kya hoga, mujhe lagta hai agar wo pakke wahi reh jae toh Punjab me shanti ho jaegi aur desh mein bhi: S Badal on Navjot Sidhu invited for Pak PM designate Imran Khan's oath ceremony pic.twitter.com/GvECXNX7cA

— ANI (@ANI) August 14, 2018