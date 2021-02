पश्चिम बंगाल: पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा भाजपा में शामिल, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दिलाई सदस्यता

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा कोलकाता में एक सार्वजनिक सभा में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और राज्य भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हो गए। बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाकर उम्मीद जताई कि उनके आने से राज्य में भाजपा और मजबूत होगी।

West Bengal: Former cricketer Ashok Dinda joins BJP in presence of Union Minister Babul Supriyo and state BJP vice-president Arjun Singh at a public meeting in Kolkata. pic.twitter.com/sAthwrsNDI

— ANI (@ANI) February 24, 2021