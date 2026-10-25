गुजरात के गांधीनगर जिले में भूमि सौदे को लेकर एक बड़े पुलिस अधिकारी के मिलीभगत की खबर सामने आ रही है। जगदीश ठाकोर और वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सौदे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के गैर-कानूनी हस्तक्षेप की जांच की मांग की है। कुछ दिनों से पहले इसी जमीन सौदे को लेकर एक व्यक्ति के अपहरण के आरोप में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर का नाम एफआईआर में आया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि वे उस जमीन के सह-मालिक हैं, उस जमीन की उन्होंने करीब 150 करोड़ रुपये बताई है। जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि गांधीनगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस जमीन की बिक्री में दखल देने की कोशिश कर रहे थे। जिग्नेश ने कहा कि इसी कारण से उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं और पूर्व कांग्रेस सांसद जगदीश का नाम भी इसमें जोड़ा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील आनंद याज्ञनिक और दो ऐसे परिवार भी मौजूद थे।

जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ भी दो एफआईआर

11 अक्टूबर को गांधीनगर में पुलिस अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं। इन एफआईआर में उन पर दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, सांप्रदायिक अंसतोष भड़काने और ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत चुनाव प्रचार के दौरान ‘साइलेंस पीरियड’ के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

जमीन पर संयुक्त रूप से हिस्सेदारी

मीडिया से बातचीत में वकील आनंद याज्ञनिक ने कहा, “गांधीनगर के खोराज गांव में, अडानी शांतिग्राम के पास 2.5 हेक्टेयर की एक जमीन (सर्वे नंबर 232) है। ठाकोर समुदाय के तीन-चार परिवारों की इस जमीन पर संयुक्त रूप से हिस्सेदारी है और दो पक्ष इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक रवि ठाकोर हैं, जिनका नाम एक एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्ज है और दूसरे पक्ष में कडी-कलोल के दो लोग शामिल हैं। रवि ठाकोर के पास इस जमीन की पावर ऑफ अटॉनी है।”

आनंद याज्ञनिक ने बताया कि समस्या यह थी कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बिक्री प्रक्रिया में दखल दे रही थी। उन्होंने कहा, “जब इस तरह के मामलों में पुलिस थानों में कानूनी कार्रवाई या विवाद होता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि पुलिस को इससे कुछ मिलने की उम्मीद होती है।”

आनंद ने 21 अक्टूबर को अडालज पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एक एफआईआर का जिक्र किया, जिसमें रवि ठाकोर पर काजल ठाकोर के पति, पोपटजी चेहरजी ठाकोर के अपहरण का आरोप लगाया गया है। काजल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं।

अपनी मर्जी से छिपा हुआ है व्यक्ति

काजल ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने बताया कि उनके पति का अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वे खुद कहीं छिपे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आनंद ने एक व्यक्ति को वीडियो कॉल किया, जिसने खुद को पोपटजी चेहरजी ठाकोर बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी मर्जी से छिपा हुआ है।

मेवानी ने वकील के दफ्तर में बने एक कथित वीडियो का जिक्र किया, जिसमें रवि ठाकोर ने कहा था कि 10 अगस्त को एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने उन्हें खोरज की जमीन के बारे में बात करने के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। आरोप है कि उस अधिकारी ने जमीन की बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए 11 करोड़ रुपये की मांग की।

जमीन के सह-मालिक भी प्रेस कॉन्फ्रेस में मौजूद

जमीन के सह-मालिक बाबू ठाकोर और शारदा ठाकोर भी अपने बेटे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनके बेटे ने दावा किया कि 23 अक्टूबर को उसे और उसके पिता को गांधीनगर पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया गया था, वहां उनके फोन ले लिए गए और कई घंटों के बाद उन्हें छोड़ा गया।

जगदीश ठाकोर ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर कई विधायकों और भाजपा नेताओं से बता की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन अब तक उन्हें मिलने का समय (अपॉइंटमेंट) नहीं मिला है।

वकील आनंद ने मांग की है कि गुजरात के मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान लें और कानूनी जांच शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो वे गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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