उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार हमलावर हैं। एक तरफ विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने में लगी है तो वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर नया हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में योगी आदित्यनाथ को ‘प्रचारजीवी’ बताया है। अखिलेश यादव ने इसके साथ एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि यूपी की योगी सरकार ने 7 साल में मोदी सरकार से ज्यादा पैसा विज्ञापन पर खर्च कर दिया है।

अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर के स्क्रीनशॉट के साथ लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को जैसे अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बनाकर भी सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला उसी तरह आत्म-प्रशंसा के झूठे विज्ञापनों पर 2.3 करोड़ रुपये हर दिन खर्च करने के बाद भी मुख्यमंत्री जी को बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला।

लखनऊ अग्निकांड को लेकर क्या बोले अखिलेश?

अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि लखनऊ के अग्निकांड में अपने बच्चे को खोने वाली दुखी मां से किये गये मुख्यमंत्री जी के दुर्व्यवहार का वीडियो जब पूरी दुनिया में देखा गया तो लोगों को वो पुराने वीडियो भी याद आ गये जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कोविड के दौरान एक कर्तव्यनिष्ठ जिलाधिकारी के सामने अशोभनीय वार्तालाप किया था या फिर एक प्रोफेसर और पत्रकार से दुर्वचन कहे थे।

‘राम मंदिर चोरी मामले में आरोपियों को बचाया गया’

अखिलेश ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल सदैव इस रूप में याद किया जाएगा कि इन्हीं के समय में अयोध्या के प्रभु राम जी के मंदिर में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी हुई थी और आरोपियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो दोष पूर्ण SIT बनाई थी, उस पर किसी को विश्वास नहीं था और उसके बाद दिल्ली ने अपनी SIT बनाई थी।

‘PDA पर अत्याचार के लिए याद की जाएगी यह सरकार’

इसके अलावा विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने, बुलडोजर के दुरुपयोग व झूठे एनकाउंटर से प्रतिशोध की राजनीति करने से लेकर PDA पर अत्याचार के लिए भी इस सरकार को ही याद किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार घृणा की राजनीति करने में लगी है।

इस सरकार के राज में लोगों के घर और दुकानें तोड़ दी गईं, जबकि पुलिस हिरासत में मौतों के रिकार्ड व पुलिस व अन्य प्रशासन के अपराधीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री जी का दुशासन काल नकारात्मक रूप से दर्ज होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की टकराहट की वजह से बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों की बदहाली भी इस सरकार में देखी जा रही है।

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दिवंगत समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा के प्रदेश कार्यालय में हुए ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गोमती नगर में जनेश्वर मिश्रा पार्क में प्रस्तावित जगह पर कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं दी, जिससे पार्टी को इसे अपने ऑफिस में करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां पढ़ें पूरी खबर…