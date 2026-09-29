पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा और प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक मकसद था।

चन्नी ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक मित्तल के बीजेपी में शामिल होने के बाद यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया गया।

चन्नी ने दावा किया कि विश्वविद्यालय में यह हिंसा इसलिए हुई क्योंकि इसके संस्थापक अशोक मित्तल ने कुछ वक्त पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। चन्नी ने यह भी कहा कि बाहरी लोगों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसकर गुंडागर्दी की।

छात्र-छात्राओं ने किया था प्रदर्शन

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में दुष्कर्म की अफवाह को लेकर छात्र-छात्राओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान तोड़फोड़ हुई और उन्होंने जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर भी जाम लगा दिया था।

चन्नी ने कहा, “बाहरी लोग वहां गए और गुंडागर्दी की। इस गुंडागर्दी को खुद पुलिस ने बढ़ावा दिया। एलपीयू के फाउंडर अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है।”

पुलिसकर्मियों पर हो कार्रवाई- चन्नी

चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जालंधर के सांसद चन्नी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर पुलिस ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया की छात्रों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और हालात को समय रहते क्यों नहीं संभाला गया?

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हालत को संभालने में फेल रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत देर से कार्रवाई की।

दूसरी ओर, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि अफवाह फैलने के बाद जब बड़ी संख्या में छात्र लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जमा हो गए तो पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए हालात को संभाला और छात्रों के साथ बातचीत की।

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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रविवार को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने 10 दिनों के लिए क्लासेज सस्पेंड कर दी है। इसके चलते सोमवार से छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर छोड़ना शुरू कर दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।