पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब की राजनीति में छह दशक का अनुभव होने के बाद भी बीजेपी राज्य के मामलों पर उनसे राय नहीं लेती है। कैप्टन के इस बयान को लेकर राज्य की सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही आया है। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगा कि क्या वह फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं?

अनुभवी नेता कैप्टन ने उनके बयान को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया है।

मुझे 60 साल हो गए…

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, “मुझे पंजाब की सियासत में 60 साल हो गए हैं… कुछ लोगों को एक साल भी नहीं हुआ है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी साथी हैं… जो हमने पंजाब के हालात देखें हैं… हमसे पूछते नहीं हैं और यही बात मैंने कही है।”

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, “जब हम पार्टी में आए हैं तो हमसे पूछा जाना चाहिए, हम तो यहां के रहने वाले हैं।” पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने 60 साल तक पंजाब और इसके हालात को करीब से देखा है।

कैप्टन ने कहा कि वह बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस और अकाली दल में भी रह चुके हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि वह बीजेपी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे लेकिन यह बताना जरूरी है कि उनकी भावनाएं क्या हैं और यह उनकी जिम्मेदारी बनती है।

कैप्टन हमारे सीनियर नेता- केवल सिंह ढिल्लों

कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि वह हमारे बहुत सीनियर नेता हैं और हम उनकी बातों को सुनते हैं।

अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने 2021 में मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी और बाद में इसका बीजेपी में विलय कर दिया था। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं और राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

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