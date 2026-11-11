उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं और अधिकारियों के दल-बदलने और राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने का सिलसिल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार को पूर्व बसपा सांसद अरविंद चौधरी और सीबीआई के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) अनिल यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम अनिल और अरविंद का भाजपा परिवार में आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने BJP वर्कर के तौर पर इस प्लेटफॉर्म को स्वीकार किया है, और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हम हमेशा उनके पीछे खड़े रहेंगे और उनकी इज्जत और सम्मान के लिए लड़ेंगे।

भाजपा में शामिल होने के बाद सीबीआई के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल यादव ने कहा, “मैं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हो कर भाजपा में शामिल हुआ हूं। पीएम मोदी और CM योगी आदित्यनाथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के मैं भी इसमें भागीदार बनना चाहता हूं। इसीलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं।”

#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: भाजपा में शामिल होने पर अनिल यादव ने कहा, "मैं पीएम मोदी और CM योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हो कर भाजपा में शामिल हुआ हूं। पीएम मोदी और CM योगी आदित्यनाथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के मैं भी इसमें भागीदार बनना चाहता हूं।… https://t.co/B7JkpR8heq pic.twitter.com/ZkHOguaAUR — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2026

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि आज देश में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वह बहुत चिंता की बात है। आप सबने देखा है कि कैसे देश की अलग-अलग संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देश को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वे सरकार गिराकर भारत को बांग्लादेश की हालत में पहुंचाना चाहते हैं।

पंकज चौधरी ने कहा कि क्या हम भारत को बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका बनाना चाहते हैं? विपक्ष इसी सोच के साथ देश में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, देश के युवाओं और लोगों ने उन्हें करारा जवाब दिया है।

चौधरी ने कहा कि मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि आप समझें कि आने वाला चुनाव सिर्फ MP, MLA चुनने या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। यह उन लोगों को हराने के बारे में है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं।

‘हम मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे’, अयोध्या जाने के सवाल पर अखिलेश यादव बोले- भगवान सबके हैं

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। जब से सपा नेता पवन पांडेय ने मीडिया को यह जानकारी दी है कि अखिलेश 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम लला के दर्शन करेंगे तब से अखिलेश की प्रतिक्रिया का इंतजार हर किसी को था। बुधवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि वह न सिर्फ अयोध्या बल्कि केदारेश्वर और मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर।