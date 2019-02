बैकग्राउंड में चल रहा है ‘नायक नहीं खलनायक हूं मैं’ गाना और शख्स कर रहा है हवा में फायर। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है और ये वीडियो किसी फन एप जैसे टिक टॉक या डबस्मैश के लिए बनाया गया है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का कारण है वो शख्स जिसका ये वीडियाो है।

वीडियो में कौन है: जानकारी के मुताबिक इस वीडियो में जो शख्स है उसका नाम है यासिर अखलाक। यासिर अखलाक पूर्व बसपा सांसद शाहिद अखलाक का भतीजा है। वीडियो में जहां यासिर छत पर खड़ा दिख रहा है और हवा में बंदूक से तीन फायर करता है तो वहीं वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में फिल्म खलनायक का म्यूजिक चल रहा है। वीडियो में फिल्म ‘खलनायक’ के गाने ‘नायक नहीं खलनायक हूं मैं’ का म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है। बता दें कि ये पूरा वीडियो 12 सेकेंड का है।

Video of Yasir Akhlaq, nephew of former BSP MP Shahid Akhlaq, firing in air has gone viral on social media. "Nayak nhi khalnayak hun mai" song plays in the background.

Most likely this was made for Tik Tok videos. @meerutpolice yet to take cognizance. pic.twitter.com/HoJ2sSSFph

