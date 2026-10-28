उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 11 सीटों पर विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। हालांकि उनकी जीत भाजपा के लिए एक झटका है। आगरा शिक्षक सीट पर आकाश अग्रवाल ने शुरू में ही बढ़त बना ली और यह लगातार बढ़ती गई। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी से था। वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन भी हंगामे की खबरें आई।

हालांकि आखिर में सपा उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की। सपा की जीत को लेकर भाजपा के अंदर भी सवाल उठने लगे। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया, जिन्हें शिक्षक समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे सज्जन को प्रत्याशी क्यों बनाया गया, यह समझ से परे है।

हरनाथ सिंह यादव ने प्रत्याशी चयन पर उठाए सवाल

हरनाथ सिंह यादव ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “विधान परिषद आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र में भाजपा की पराजय का एक मात्र कारण गलत प्रत्याशी का चयन था। जिनका क्षेत्र के शिक्षकों से कोई संपर्क नहीं, जिन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। जिन्हें शिक्षक समस्याओं का कई ज्ञान नहीं। यह समझ से परे है कि ऐसे सज्जन को प्रत्याशी क्यों बनाया गया। सत्य तो यह है कि जिस दिन भाजपा प्रत्याशी घोषित किया हम उसी दिन चुनाव हार गए थे।मुझे विश्वास है कि नेतृत्व सभी सीटों पर पराजय के कारणों की गंभीरता से समीक्षा करेगा। नेतृत्व को भविष्य में गंभीरता से प्रत्याशी चयन में विशेष सतर्कता अपरिहार्य है।”

विधान परिषद आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र में भाजपा की पराजय का एक मात्र कारण गलत प्रत्याशी का चयन था,



जिनका क्षेत्र के शिक्षकों से कोई संपर्क नहीं, जिन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाई।

जिन्हें शिक्षक समस्याओं का कई ज्ञान नहीं।



यह समझ से परे है कि ऐसे सज्जन को… — हरनाथ सिंह यादव (@harnathsinghmp) October 28, 2026

हरनाथ सिंह यादव ने अपने पोस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक को भी टैग किया है। पूर्व भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने हार का ठीकरा प्रत्याशी के चयन पर फोड़ा है।

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