उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को झटका लगा है। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता धर्मेंद्र कुमार कश्यप मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गए।

लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कश्यप के सपा में शामिल होने के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग गया, जो बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम नहीं होने के बाद शुरू हुई थीं।

राज्यसभा का टिकट न मिलने के बाद बढ़ी थीं अटकलें

धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी से राज्यसभा जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

बीजेपी की ओर से बरेली जिले के राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री व झारखंड के पूर्व राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है।

उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद 7 अक्टूबर को धर्मेंद्र कश्यप ने फेसबुक पर समुद्र किनारे डूबते सूरज की एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने ‘टाटा बाय-बाय’ लिखा था। उनकी इस पोस्ट के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि वह बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। मंगलवार को सपा में शामिल होने के साथ ही इन अटकलों पर मुहर लग गई।

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद धर्मेंद्र कश्यप ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता खराब कानून-व्यवस्था के कारण बीजेपी सरकार से परेशान है।

कश्यप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर उनकी जाति के लोगों पर नहीं चलता, बल्कि गरीबों को निशाना बनाया जाता है।

इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र कश्यप का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कश्यप के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी।

दो बार सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र कश्यप

धर्मेंद्र कुमार कश्यप उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में कश्यप समुदाय के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में गिने जाते हैं। उन्होंने मई 2013 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था।

इसके बाद उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आंवला सीट से जीत दर्ज की और सांसद बने। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बेहद कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।

अब धर्मेंद्र कश्यप की सपा में वापसी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनका पार्टी बदलना बीजेपी और सपा, दोनों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।

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उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार शाम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी थी लेकिन पार्टी के लिए लिस्ट किरकिरी की वजह बन गई। इस किरकिरी का कारण सिनोद शाक्य नाम के एक नेता हैं, जिन्होंने सोमवार को ही दोपहर में बीजेपी छोड़ अखिलेश यादव की मौजदगी में सपा का दामन थाम लिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।