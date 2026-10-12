राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना के पूर्व विधायक और 68 वर्षीय बीजेपी नेता अतर सिंह भड़ाना की रविवार शाम को उनके स्टोन-क्रशर प्लांट पर कथित तौर पर 70-80 लोगों के एक ग्रुप ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस हमले में उनके सहयोगी गगन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हमला भरतपुर के भोंडा गांव में हुआ, जब अतर भड़ाना अपनी स्टोन-क्रशर यूनिट का दौरा कर रहे थे। कथित तौर पर हत्या लंबे समय से चले आ रहे विवाद का नतीजा है।

सर्कल ऑफिसर (भुसावर) नीरज भारद्वाज ने PTI को बताया कि अतर भड़ाना और गगन शर्मा पर डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने कहा कि परिवार ने 35-40 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राजेश मीणा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “लगभग 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई अन्य की जांच की जा रही है।” उन्होंने कहा कि जिस जगह पर घटना हुई वह बहुत दूर है।

सहयोगी अस्पताल में भर्ती

अतर भड़ाना और गगन शर्मा को पहले वियर के एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद अतर भड़ाना को रविवार रात करीब 11.30 बजे जयपुर के SMS हॉस्पिटल ले जाया गया। अतर भड़ाना को आते ही मृत घोषित कर दिया गया। वहीं गगन शर्मा भरतपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद अतर भड़ाना का शव परिवार को सौंप दिया गया। उनका परिवार उसे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में उनके पुश्तैनी गांव पाली ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

क्या था आरोप?

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि गांव वाले लंबे समय से अतर भड़ाना पर चराई की जमीन पर कब्ज़ा करने और गैर-कानूनी माइनिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। उनकी स्टोन क्रशर यूनिट करीब एक साल से बंद थी और कहा जा रहा है कि वह इसे फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। PTI के अनुसार गांव वाले 10-15 दिनों से उस जगह पर विरोध कर रहे थे, जब अतर भड़ाना रविवार शाम को करीब 40 से 50 लोगों के साथ पहुंचे और कथित तौर पर उन्हें हटाने की कोशिश की। गांव वालों ने दावा किया कि अतर भड़ाना के आदमियों ने उन पर भी हमला किया।

सिर में लगी गंभीर चोट

अतर भड़ाना के सिर में गंभीर चोटें आईं थी। उनके हाथ-पैर में फ्रैक्चर हुए और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। क्रशर साइट के पास दो कमरों वाले एक ऑफिस में भी कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई। SMS हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रदीप शर्मा ने कहा कि जब अतर भड़ाना हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी नब्ज नहीं चल रही थी और उनके पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर थे।

घटना की खबर फैलते ही कई वरिष्ठ नेता SMS मॉर्चरी पहुंचे। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मॉब लिंचिंग से पता चलता है कि BJP सरकार में राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और खराब हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट किया कि यह मर्डर सीएम भजन लाल शर्मा के गृह जिले में हुआ था। उन्होंने कहा कि जब 70-80 लोग एक पूर्व विधायक को घेरकर पीट-पीटकर मार डालते हैं तो इस राज में भगवान ही आम आदमी का रखवाला है।

अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा

अशोक गहलोत ने कहा कि अतर भड़ाना पर हमले की वजह बनने वाला झगड़ा कथित तौर पर लगभग दो साल से चल रहा था। उन्होंने कहा, “पुलिस और प्रशासन दो साल से क्या कर रहे थे? जब वॉर्निंग साफ थी, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक ऐसी सरकार जिसमें उसके अपने पूर्व विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं, वह जनता को सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकती है?”

अतर भड़ाना ने 1998 में राजस्थान की चुनावी राजनीति में कदम रखा। उन्होंने BJP के टिकट पर बयाना असेंबली सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। उन्होंने 2003 में यह सीट जीती और पहली बार विधायक बने। 2008 में, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

बाद में वह फिर से BJP में शामिल हो गए और पार्टी के किसान मोर्चा की राजस्थान यूनिट के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। अतर भड़ाना की एक बेटी किरण भड़ाना ने अप्रैल 2025 में लाहौल-स्पीति की डिप्टी कमिश्नर का पद संभाला, और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनीं। इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश में पब्लिक रिलेशन्स और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर थीं।

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राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक प्रचारक के साथ पुलिस हिरासत में कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। RSS प्रचारक कृष्ण अवतार ने आरोप लगाया है कि नरैना पुलिस स्टेशन में उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। पढ़ें पूरी खबर