उत्तर प्रदेश के बरेली में सेना के पूर्व जवान ने अपनी पैतृक जमीन और मकान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिक के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। पूर्व सैनिक की उम्र 84 साल है और उनका नाम ओमकार सिंह यादव है।

बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जांच करने वाली समिति में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

ओमकार सिंह यादव ने क्या बताया?

ओमकार सिंह यादव ने सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। ओमकार सिंह यादव ने कहा है कि जब वह जेल में थे, तब तिरकुनिया गांव में उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। यादव को हत्या के दो मामलों में सजा हुई थी और लगभग चार दशक जेल में रहने के बाद 2024 में प्रोबेशन पर रिहा किया गया था।

सिर्फ एक बीघा जमीन बची

ओमकार सिंह यादव ने आरोप लगाया, “जब मैं जेल में था, तब मेरे माता-पिता, भाई और बेटी, सभी की मौत हो गई। संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मेरे पास 5.5 बीघा जमीन थी, अब सिर्फ एक बीघा बची है।”

ओमकार सिंह ने कहा कि जब उन्हें अपनी पत्नी के अपहरण की खबर मिली, तब वे रुड़की में तैनात थे। उन्होंने आरोप लगाया, “जब मैं बरेली स्थित अपने घर पहुंचा, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।” ओमकार सिंह ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी का शव कभी बरामद नहीं हुआ।

पत्नी की हत्या की लिया बदला

ओमकार सिंह ने दावा किया कि अधिकारियों से बार-बार मदद मांगने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसने उन लोगों का पता लगाया जिन्हें वह अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था और उनसे बदला लिया।

ओमकार सिंह को 1970 में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व सैनिक ने बताया, “मुझे हत्या के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था – एक बदायूं में और दूसरा बरेली में – जिनमें अदालत ने मुझे मौत की सजा सुनाई थी।” उन्होंने बताया कि बाद में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।

सपा के पूर्व सांसद पर लगाए आरोप

ओमकार सिंह ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद वीरपाल सिंह पर भी आरोप लगाया। उसने कहा कि वीरपाल सिंह ने ही उसे झूठे मामलों में फंसाया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। वीरपाल सिंह ने दावा किया कि ओमकार सिंह के पिता ने अपने बेटे के कानूनी मामले के लिए पैसे जुटाने के लिए स्थानीय लोगों को जमीन बेच दी थी।

वीरपाल सिंह ने कहा, “उसके (ओमकार सिंह) पिता ने खरीदारों से पैसे लिए और उन्हें जमीन का कब्जा सौंप दिया। अब उस जमीन पर घर बने हुए हैं। चूंकि कोई सेल डीड (बिक्री विलेख) नहीं बनी थी, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी भी ओमकार सिंह का ही नाम दर्ज है।”

वीरपाल सिंह ने कहा, “चूंकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, इसलिए उसे (ओमकार सिंह को) लगता है कि मेरा नाम लेने से उसकी शिकायत पर जल्दी कार्रवाई होगी।” वीरपाल सिंह और ओमकार एक ही गांव के रहने वाले हैं।

1991 में किया गया था पैरोल पर रिहा

आगरा सेंट्रल जेल के एक अधिकारी ने बताया कि ओमकार सिंह को 1991 में पैरोल पर छोड़ा गया था लेकिन वह फरार हो गया। उसे 2004 में फिर से गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि 2024 में अदालत के निर्देश के बाद उसे रिहा कर दिया गया।

बरेली के सर्कल ऑफिसर हेमंत उपाध्याय ने कहा कि ओमकार सिंह के खिलाफ अब कोई मामला लंबित नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित समिति के सदस्य उपाध्याय ने बताया कि सभी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।

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