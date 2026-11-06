दिल्ली की एयर क्वालिटी शुक्रवार को बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिवाली से पहले 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया, जो पिछले आठ सालों में दिवाली से पहले यह सबसे गंभीर स्तर पर है।

इसके मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शाम को एक इमरजेंसी बैठक की। इसके बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) स्टेज-III लागू कर दिए हैं।

पार्टिकल का स्तर बढ़ा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली से पहले के 30 से 45 घंटों के दौरान पार्टिकल PM 2.5 का स्तर लगभग 280 µg/m³ तक पहुंच गया। साल 2019 के बाद से त्योहार से पहले दर्ज किया गया यह सबसे अधिक पार्टिकल(कणों का) स्तर है। पिछले सालों में, इसी अवधि के दौरान यह स्तर आमतौर पर 50-150 µg/m³ के बीच रहता था।

अपनी एक रिपोर्ट में, उप-समिति ने बताया कि खराब मौसम के कारण प्रदूषक तत्व ठीक से फैल नहीं पा रहे हैं। अधिकारियों ने प्रदूषण के रुझानों और मौसम विभाग व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) के मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का आकलन करने के बाद चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी और खराब होकर ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में जा सकती है।

BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों पर रोक

स्टेज-III के तहत, निजी वाहन मालिक दिल्ली और NCR के अधिक भीड़भाड़ वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली चार पहिया गाड़ियां नहीं चला सकते।

आयोग के आदेश के अनुसार, दिल्ली-NCR के सभी प्राइमरी स्कूलों को कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से ‘हाइब्रिड लर्निंग मोड’ (ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का मिला-जुला तरीका) अपनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, आवाजाही और ट्रैफिक को कम करने के लिए NCR राज्यों और केंद्र सरकार के कार्यालयों में 50 फीसदी तक कर्मचारियों को ‘रिमोट वर्क’ (वर्क फ्रॉम होम) पर भेजा जा सकता है।

दिल्ली से आगे भी एयर क्वालिटी खराब

हवा की खराब स्थिति केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। पूरे क्षेत्र में बारीक कणों (PM 2.5 और PM 10) के स्तर में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें पंचगांव (426), गजरौला (407), बल्लभगढ़ (397) और गुरुग्राम (368) सबसे आगे रहे, जबकि ग्रेटर नोएडा (316) और नोएडा (303) में भी हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ (Very Poor) दर्ज की गई।

मौजूदा प्रदूषण स्तर के अलावा, मौसम की स्थिति और त्योहार के समय का मेल भी हालात को और खराब कर रहा है।

हवा का न चलना और सप्ताहांत में तापमान में भारी गिरावट (IMD के अनुसार 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान) ‘तापमान व्युत्क्रमण’ (temperature inversion) की स्थिति पैदा कर सकती है।

कैसे होती है एयर क्वालिटी खराब?

आमतौर पर, जमीन के पास की गर्म हवा ऊपर उठती है और अपने साथ प्रदूषकों को भी वायुमंडल में ऊपर ले जाती है। लेकिन ‘तापमान व्युत्क्रमण’ के दौरान, जमीन के पास ठंडी हवा की एक परत जम जाती है, जिसके ऊपर गर्म हवा की एक परत होती है। यह शहर के ऊपर एक ढक्कन की तरह काम करती है, जिससे रोजमर्रा के उत्सर्जन, खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं और दिवाली का धुआं जमीन के पास ही फंस जाता है, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है।

जब दिवाली अक्टूबर में पड़ती है, तो तापमान अधिक होने और खेतों में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के कारण, पटाखों से निकलने वाला धुआं आसानी से छंट जाता है। पिछले एक दशक में, दिवाली केवल दो बार (2020 और 2023 में) नवंबर की शुरुआत या मध्य में पड़ी है, जबकि 2017, 2022, 2024 और 2025 में यह अधिकतर अक्टूबर के मध्य से अंत के बीच पड़ी है।

त्योहार के कारण होने वाले प्रदूषण के जुड़ने से पहले ही, NCR के शहर पहले से ही भारी मात्रा में प्रदूषण (baseline emissions) का सामना कर रहे हैं।

IITM के ‘डिसीजन सपोर्ट सिस्टम’ के अनुसार, शुक्रवार को शहर में PM 2.5 के स्तर को बढ़ाने में परिवहन (transport) से होने वाला उत्सर्जन सबसे बड़ा कारण रहा, जिसका योगदान 17.6% था। इसके बाद खेतों में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं का योगदान 7.9% रहा, और झज्जर सहित आस-पास के इलाकों का प्रदूषण बढ़ाने में 6.8% का योगदान रहा।

पराली में आग लगने की जगहों में बदलाव

इस सीजन में अब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत उत्तरी राज्यों में खेतों में आग लगने की कुल 6,226 घटनाएं सामने आई हैं।

15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच हरियाणा में आग लगने की घटनाएं घटकर 89 रह गई हैं — जो 2024 में 888 और 2023 में 2,576 थीं। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी ये घटनाएं आधी होकर 479 रह गई हैं।

पंजाब में ऐसी घटनाओं की संख्या थोड़ी कम होकर 3,144 हो गई है, जबकि पिछले साल यह 3,284 थी और 2020 में सबसे ज्यादा 58,489 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

कुछ मुख्य इलाके अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं, अकेले शुक्रवार को ही पंजाब में आग लगने की 357 घटनाएं दर्ज की गईं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के बुलेटिन के अनुसार, 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच मुख्य रूप से तीन जिलों में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आईं। इनमें तरनतारन में 611, फिरोजपुर में 410 और संगरूर में 281 घटनाएं दर्ज की गईं।

हालांकि, पराली जलाने के पैटर्न में बदलाव आया है, क्योंकि मध्य भारत अब खेतों में आग लगने का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। IARI के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि भौगोलिक स्थिति बदल गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस सीजन में क्रमशः 1,220 और 1,097 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें अकेले शुक्रवार को ही 197 सक्रिय घटनाएं शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के श्योपुर, दतिया और नर्मदापुरम जिले, तथा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी और बारां जिले अब नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं।

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रविवार को दिल्ली में हर तरफ दुकानें खुली रहीं। राजनीतिक रैली के कारण कारोबार को नुकसान होने की आशंकाएं गलत साबित होती दिखीं। कुछ दिनों से कई व्यापारी संगठन नुकसान होने का दावा कर रहे थे। दिल्ली में रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली थी और भाजपा ने हरिनगर इलाके में जुलूस निकाला था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें