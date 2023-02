Nasir-Junaid Murder Case: 15 घंटे तक घायल नासिर-जुनैद को लिए घूमते रहे गोरक्षक, राजस्थान पुलिस की जांच में खुलासा

राजस्थान के नासिर और जुनैद की हत्या में आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू महापंचायत ने आवाज उठाई है।

Junaid-Nasir Murder Case: हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में वाहन के जले हुए अवशेष। (फोटो सोर्स: PTI)

हरियाणा में एक कार में दो मुस्लिम पुरुषों के जले हुए शव मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा के भिवानी जिले में महिंद्रा बोलेरो एसयूवी में नासिर और जुनैद के जले हुए शव मिले थे। परिवार की शिकायत के मुताबिक, नासिर (25) और जुनैद (35) को राजस्थान के भरतपुर जिले से अगवा कर लिया गया था। इस मामले में चल रही जांच के मुताबिक, गौ रक्षक समूह 15 घंटे तक घायल नासिर-जुनैद को लिए हरियाणा में घूमते रहे। हरियाणा के भिवानी में मिले थे जुनैद और नासिर के जले हुए शव राजस्थान पुलिस के जांचकर्ताओं ने कहा है कि कम से कम दो गौ रक्षक समूह 15 फरवरी को 15 घंटे से अधिक समय तक घायल जुनैद और नासिर के साथ पूरे हरियाणा में घूमते रहे, इसके बाद अगली सुबह उनके शव जले हुए पाए गए। गौरतलब है कि जुनैद और नासिर 15 फरवरी 2023 को राजस्थान के भरतपुर से लापता हो गए थे और उनके जले हुए शव एक दिन बाद हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में मिले थे। 15 घंटे तक घायल नासिर-जुनैद को लिए घूमते रहे गोरक्षक द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमारी अब तक की जांच में हमने पाया है कि गौरक्षकों के दो समूह अपराध में शामिल थे। उन्होंने कहा, “दो गोरक्षक समूहों ने 15 फरवरी की सुबह जुनैद और नासिर को पकड़ लिया था लेकिन उन्हें दोनों के पास कोई गाय नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हरियाणा में प्रवेश करने से पहले दोनों को बुरी तरह पीटा। दोनों को पकड़ने के दो घंटे के भीतर वे उन्हें सौंपने के लिए हरियाणा पुलिस के पास गए लेकिन गंभीर रूप से घायल जुनैद और नासिर को देखकर हरियाणा पुलिस ने मना कर दिया।” Also Read ‘अगर मोनू को गिरफ्तार करने मानेसर आई राजस्थान पुलिस तो पैरों पर वापस नहीं जाएगी’, महापंचायत में पुलिस को चेतावनी अधिकारी ने आगे कहा, “15 फरवरी की सुबह से गोरक्षक हरियाणा में 16-17 घंटे तक घूमते रहे जब तक कि शवों को जला नहीं दिया गया। आरोपी गोरक्षक स्कॉर्पियो चला रहे थे। नासिर और जुनैद की बोलेरो को भी आधी रात तक गोरक्षकों द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके बाद हरियाणा के लोहारू में बोलेरो के साथ दोनों के शवों को आग लगा दी गई थी। ” जींद में एक गौशाला में मिली गाड़ी पुलिस सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दो समूह एक मेवात क्षेत्र (जिसमें हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं) और दूसरा हरियाणा के जींद-भिवानी-करनाल से जुनैद और नासिर की हत्याओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अपहरण और हत्या के आरोप में दर्ज मामले में जांच के तहत ऐसे और गोरक्षक समूहों की मिलीभगत की जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस के अनुसार, अब तक हत्या में जिन नौ आरोपियों की भूमिका की पुष्टि हो चुकी है, उनके अलावा कम से कम एक दर्जन से ज्यादा संदिग्धों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। भरतपुर के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि जिस स्कॉर्पियो में गौरक्षकों ने दोनों पीड़ितों को रखा था वह हरियाणा के जींद में एक गौशाला में पायी गयी है।

