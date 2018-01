चारा घोटाला: लालू यादव को सजा के बाद PM पर बरसे तेज प्रताप- मलाई तो नरेंद्र मोदी खा रहे हैं

चारा घोटाले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को शनिवार को सजा का ऐलान हुआ। देवघर ट्रेजरी मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सजा के ऐलान के बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा है कि जो गरीबों के लिए लड़ेगा, उनकी आवाज उठाएगा। उसे ही घेरा जाएगा। देश की जनता आक्रोश में है। पीएम मोदी बैठकर मलाई खा रहे हैं। आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आज (6 जनवरी) लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। देवघर ट्रेजरी मामले में फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई है। अब लालू यादव को इस अदालत से जमानत नहीं मिल सकेगी। उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर लालू प्रसाद यादव 5 लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में कुल 16 लोगों को दोषी ठहराया गया था। लालू के अलावा दोषी फूल चंद, महेश प्रसाद, बाके जुलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजाराम को भी 3.5 साल कैद व 5 लाख रुपये की सजा दी गई है।

तेज प्रताव ने इस बारे में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि लालू जी को बेल मिलेगी। हमें न्यायिक प्रणाली में पूरा विश्वास है। हम झुकेंगे नहीं।”

We are confident that he (Lalu Yadav) will get bail. We have full faith on judiciary. We are not going to be cowed down: Tej Pratap Yadav #FodderScam pic.twitter.com/WHG1VFsKam

— ANI (@ANI) January 6, 2018