पटना के राघोपुर दियारा इलाके में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। कई जगह लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है और कुछ लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में इमारतों की छतों पर खड़े नजर आए। बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंचे आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की।
तेजस्वी यादव ने कच्ची दरगाह-गंगा ब्रिज से बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखा और मीडिया से बातचीत में कहा कि राघोपुर के दियारा इलाके में हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी लोगों को पीने के पानी से लेकर आने-जाने तक की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
‘स्कूल की छत पर खड़े हैं लोग’
तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं और कई लोग स्कूल या अन्य इमारतों की छतों पर खड़े हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब बाढ़ की आशंका पहले से रहती है तो जरूरी तैयारियां क्यों नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि राहत कार्य और आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते शुरू होनी चाहिए थीं।
‘पानी पीने के लिए भी हो रही परेशानी’
आरजेडी नेता ने कहा कि राघोपुर दियारा में बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। खेत पानी में डूब चुके हैं और कई रिहायशी इलाकों में भी पानी पहुंच गया है। लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को पीने के पानी तक के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।
तेजस्वी यादव ने सरकार से जल्द से जल्द राहत सामग्री उपलब्ध कराने और नावों की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान लोगों की जान-माल और पशुधन की सुरक्षा सबसे जरूरी है। साथ ही, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
‘सरकार को पहले से करनी चाहिए थी तैयारी’
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले साल भी उन्होंने सरकार को इलाके में कटाव की समस्या के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इस पर गंभीरता से काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनती है, इसलिए स्थायी और प्रभावी इंतजाम किए जाने चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समीक्षा तो कर रही है, लेकिन जब तक प्रभावित लोगों तक राहत नहीं पहुंचती, तब तक ऐसी समीक्षा का क्या फायदा है। उन्होंने सरकार से गंभीरता से काम करने और राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की।
सारण में भी बाढ़ का असर, नाव बनी सहारा
उधर, बिहार के सारण जिले में भी शुक्रवार को बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही। गंगा, सरयू और गंडक नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों के साथ-साथ दियारा और निचले इलाकों में पानी भर गया है। छपरा शहर के निचले हिस्सों, रिविलगंज, सोनपुर और छपरा सदर प्रखंड के कई इलाकों में भी बाढ़ का असर देखने को मिला।
प्रशासन के मुताबिक रिविलगंज, सदर प्रखंड की पांच पंचायतें और गरखा प्रखंड की एक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। सोनपुर में सबलपुर दियारा और पहलेजा के नए इलाकों में भी पानी पहुंच गया है। कई जगहों पर सड़कें जलमग्न होने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है और नावों का इस्तेमाल लोगों के आवागमन तथा राहत कार्यों के लिए किया जा रहा है।
18 पंचायतों में निगरानी बढ़ाई गई
बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोनपुर अनुमंडल की 18 पंचायतों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की तैनाती की है। अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों पर नजर रखने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में नावों का संचालन भी शुरू किया गया है, ताकि लोगों की आवाजाही आसान हो सके और बाढ़ प्रभावित परिवारों तक जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। वहीं, सरयू नदी के मंझी प्रखंड में खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण आसपास के इलाकों में भी चिंता बनी हुई है।
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