गुजरात-महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और केरल-कर्नाटक तक इन दिनों हर जगह बाढ़ का उफनता पानी लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र से रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला खुद को बचाकर ले जा रहे इंडियन आर्मी के जवानों को पैर छूकर धन्यवाद दे रही है। महाराष्ट्र में में सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, मुंबई, पुणे समेत कई जिले भारी बारिश के चलते जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं।

जमकर शेयर हो रहा वीडियोः सांगली में भारी बारिश के चलते कई लोग फंस गए जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। ट्विटर पर वायरल हो रहे इस मार्मिक वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Heart warming video from #sangli where a woman pays gratitude by touching soldiers’ feets for rescuing them#Floods2019 #FloodSangli @adgpi pic.twitter.com/FIp7nTXyao

— Neeraj Rajput (@neeraj_rajput) August 10, 2019