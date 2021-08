यूपी-बिहार में बाढ़ की कहर, देखें- पानी में पत्ते की तरह बह गया पक्का मकान

मानसूनी बारिश के साथ ही देश के कई हिस्सों में बाढ़ की समस्या गंभीर रुख अपना लेती है। यूपी-बिहार में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से नदियों के किनारे बसे शहरों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह बाढ़ का पानी खतरे के निशान को पार कर शहरों के अंदर तक चला आया है। कई जगह मकानों के ग्राउंड फ्लोर और पहले तल डूब गए हैं। बाढ़ के कहर का आलम यह है कि यूपी के मिर्जापुर जिले में एक पक्का मकान ही पानी में बह गया।

यूपी में बांधों से पानी छोड़े जाने से कई नदियां उफान पर हैं। राज्य में 24 जिलों के 600 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जालौन और हमीरपुर के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए। राहत आयुक्त कार्यालय से बुधवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के हमीरपुर, बांदा, इटावा, जालौन, वाराणसी, कौशांबी, चंदौली, हाजीपुर, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, गोंडा, कानपुर नगर और फतेहपुर के 605 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।

#UttarPradeshFloods | Houses washed away, several villages inundated with floodwater; Visuals from Mirzapur pic.twitter.com/ERk1FxTt2t

