Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस सीजन में बारिश से जुड़ी तमाम घटनाओं में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में बारिश के कारण फिसलन और लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। ऐसे हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को अलर्ट किया जा रहा है।

सोमवार को कुल्लू जिला के निरमंड में प्राथमिक पाठशाला पांकवा का भवन भूस्खलन से ध्वस्त हो गया। इससे स्कूल के साथ लगता मकान भी खतरे की जद में आ गया है। सिरमौर जिले में पांवटा साहिब उपमंडल की बाता नदी पर 1962 में बना पुराना पुल सोमवार दोपहर तेज बहाव के कारण टूट गया।

प्रशासन ने पुल पर रोकी आवाजाही

प्रशासन ने पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। हालांकि, छह साल पहले पुराने पुल के बगल में एक नया पुल बनाया गया था, जिससे उस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा।

भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ के कारण पूरे राज्य में कुल 109 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। सबसे ज्यादा सड़कें मंडी जिले में बंद हुई हैं। इसके बाद कुल्लू में 39, सिरमौर में 8, शिमला और चंबा में 6-6, कांगड़ा में 5 और ऊना जिले में 2 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक, सोमवार शाम तक 30 वॉटर सप्लाई स्कीम और 6 ट्रांसफॉर्मर भी प्रभावित हुए हैं।

हिमाचल में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, चार अगस्त को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में, 5 अगस्त को कांगड़ा और चंबा में और 6 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में भारी बारिश हो सकती है। शिमला में आईएमडी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में सक्रिय मानसून का प्रभाव रहने की संभावना है। शर्मा ने कहा, “सक्रिय मानसून की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में 3 से 7 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन अभी तक राज्य के लिए कोई अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी नहीं की गई है।”

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हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में उदयपुर-पांगी सड़क मार्ग पर चट्टानों के गिरने से एक वाहन में सवार तेरह लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ों की पारिस्थितिकी एवं संवेदनशीलता पर गहरी समझ के बिना निर्माण और अन्य तरह की विकासात्मक गतिविधियों को रफ्तार देना उचित है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…