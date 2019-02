14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले का पूरे देश में पुरजोर विरोध अब भी जारी है। देश में कई जगहों पर अपने अपने तरीको से लोग शहीदों का नमन कर रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक विरोध देखने को मिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया और उस पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा। गौरतलब है कि पुलवामा में आतंकी हमले में देश के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे।

झंडा बनाकर लिखा पाकिस्तान मुर्दाबाद: पुलवामा हमले का विरोध करते हुए भोपाल के एक इलाके में लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया और इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने पाकिस्तानी झंडे पर चप्पल से पीटा और झंडे पर से कई गाड़ियां भी निकाली गईं।

Madhya Pradesh: Flag of Pakistan painted on road by locals in Bhopal with 'Pakistan Murdabad' written on it, to mark protest against the #PulwamaTerrorAttack pic.twitter.com/RDTOeTqYgn

— ANI (@ANI) February 25, 2019