उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में कोहरे की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, घटना बुधवार रात 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है।

घटना कोतवाली उतरौला क्षेत्र के रामवापुर गांव के पास की है, जहां दो बाइकों की भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में 5 युवकों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए।

घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो बाइकों की टक्कर आमने-सामने से हुई। हादसे में जान गंवाने वाले सभी 5 लोग बलरामपुर के ही रहने वाले थे। जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर उतरौला थाना क्षेत्र के अक्सीबड़हरा गांव में रात 11 बजे के करीब एक अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह घना कोहरा था।

कोहरे के कारण हुआ हादसा

इस हादसे को लेकर पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि हादसा बुधवार देर रात बलरामपुर-उतरौला मार्ग पर अक्षय बड़हरा गांव के पास हुआ। उन्होंने बताया कि घना कोहरा होने के कारण सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम थी और इसी दौरान सड़क पर जा रहे एक राहगीर को बचाने के प्रयास में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई।

पैदल यात्री को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

सिंह के मुताबिक, हादसे के समय दोनों बाइकों युवक सवार थे और वे उतरौला की ओर जा रहे थे। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम थी। तभी एक पैदल चल रहे व्यक्ति को बचाने के लिए दोनों बाइकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार सात युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उतरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पांच युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य का गंभीर हालत में उपचार शुरू किया गया।

हादसे में मरने वालों की पहचान

सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहम्मद फारूक (18), सलीम (18), गुफरान (17), तौफीक (19) और फजल मोहम्मद (23) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि ये सभी छप्पर तलवा और गौरीवनडीह गांव से थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे में घायल युवकों की पहचान मुजम्मिल (22) और नाहिद रजा के रूप में हुई है।

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: बदरीनाथ जा रही बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गूलर बाजार के पास एक पुल से करीब 100 मीटर नीचे खाई में बस गिर गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। इनमें से लगभग 20 घायल यात्रियों को बचा लिया गया है। सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…