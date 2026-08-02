उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दलित बच्ची से गैंगरेप मामले में पुलिस ने पांच लड़कों को हिरासत में लिया है। यूपी पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपी नाबालिग हैं। बीते दिन इन नाबालिगों पर 12 वर्षीय दलित बच्ची को गन्ने के खेत में खींच लेकर गए, वहां बच्ची के साथ इन आरोपियों ने मिलकर गैंगरेप किया।

शाहजहांपुर पुलिस ने बताया कि इन पांचों आरोपियों की आयु 15 से 17 वर्ष है। इन सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया है।

आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के

संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने कहा, “सभी पांच नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा।” पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक ही गाँव के रहने वाले हैं और एक-दूसरे को जानते थे।

लड़कों के साथ खेल रही पीड़िता

पीड़िता की माँ ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि शुक्रवार को पाँच लड़के खेतों के पास खेल रहे थे, तभी लड़की भी कुछ देर के लिए उनके साथ खेलने लगी। फिर कुछ देर बाद वे लड़के उस नाबालिग लड़की को पास के गन्ने के खेत में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। इसी बीच, बगल के खेत का मालिक वहाँ पहुँच गया। किसान को आते देख, वे लड़के कथित तौर पर गन्ने के खेत से भाग गए।

बाद में लड़की बुरी हालत में घर लौटी और अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताया। अपनी बेटी की बात सुनकर, महिला अगले दिन पुलिस स्टेशन गई और FIR दर्ज कराई।

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