असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बुधवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची इस महीने के अंत तक घोषित होने की संभावना है। यह घोषणा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम के आगामी दो दिन के दौरे से पहले आई है। दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगी।

गोगोई ने कहा, “हमारा लक्ष्य चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना है। केंद्रीय नेतृत्व ने हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पहली सूची इस महीने के अंत तक जारी हो जाए।”

गोगोई ने आगे कहा कि मार्च के पहले सप्ताह तक लगभग 80 सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उनकी घोषणा कर दी जाएगी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर गोगोई ने कहा कि यह निश्चित रूप से होगा और इस मामले में पार्टी बीजेपी से काफी आगे है। कांग्रेस, माकपा, रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), भाकपा, भाकपा (माले) लिबरेशन, जातीय दल-असम (जेडा) और कार्बी आंगलोंग स्थित ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) ने विधानसभा चुनाव एक साझा मंच से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है।

पदाधिकारियों की बैठक लेंगी प्रियंका

एआईसीसी के महासचिव (असम प्रभारी) जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर असम आएंगी। वाड्रा असम विधानसभा चुनावों के लिए चयन समिति की अध्यक्ष हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा, “वह कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगी। इसके अलावा, वह एआईसीसी के तीन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों से भी मिलेंगी और चुनावों के संबंध में उनकी राय लेंगी।”

जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि वाड्रा राजनीतिक मामलों की समिति, विधायकों, जिला अध्यक्षों, फ्रंटल समूह प्रमुखों, विधायक दल के नेता, कार्यकारी अध्यक्षों, सांसदों, विभिन्न प्रकोष्ठ प्रमुखों और बूथ समिति प्रमुखों सहित अन्य लोगों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगी।

असम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सरमा ने कहा कि बोरा के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आएंगे। क्लिक कर पढ़िए पूरी खबर।