गुजरात में पहली बार अहमदाबाद में सीएनजी आधारित कुत्ते का शवदाह गृह बनाया गया है। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने राज्य में पहली बार, पालतू कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए निगम द्वारा संचालित और सीएनजी आधारित शवदाह गृह का संचालन शुरू किया है।

बेहरामपुरा स्थित सीवेज पंपिंग स्टेशन परिसर में जमालपुर क्रॉस रोड से खोडियारनगर क्रॉस रोड तक फैले सीएनजी पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्र में 30 लाख रुपये की लागत से सीएनजी गैस से चलने वाला एक पशु दाह संस्कार यंत्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक छोटा अंग दाह संस्कार यंत्र भी लगाया गया है।

कुत्तों के श्मशान में लगेंगे गैस से चलने वाले दाह संस्कार यंत्र

सीएनसीडी के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गैस से चलने वाले कुत्ते के दाह संस्कार यंत्र को अपनाने का कारण यह है कि दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु के बाद कुत्तों को दफनाने से मिट्टी में प्रदूषण हो सकता है, बीमारियों के फैलने का खतरा हो सकता है और अक्सर जगह की कमी का सामना करना पड़ता है। पालतू और आवारा कुत्ते कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और रेबीज जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। एएमसी का कहना है कि इस दाह संस्कार प्रक्रिया के माध्यम से कैनाइन डिस्टेंपर जैसे वायरस प्रभावी रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिससे अन्य कुत्तों में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है।

सीएनसीडी के विभागाध्यक्ष नरेश राजपूत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पालतू कुत्तों के मालिक उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, उनके निधन के समय सम्मानजनक अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं। इस भावनात्मक और सामाजिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए, एएमसी ने यह सुविधा स्थापित की है। यह देशभर में शहरी क्षेत्र में किसी नगर निगम द्वारा संचालित पहला ऐसा पालतू कुत्ते का श्मशान है।”

भविष्य की मांग और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, दो और कुत्ते के शवदाह गृह स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। वर्तमान में, शहर में 16,843 पालतू कुत्तों के मालिकों ने 19,162 पालतू कुत्तों को रजिस्टर कराया है जिनके लिए यह परियोजना विकसित की गई है।

शवदाह मशीन एक साथ तीन कुत्तों का अंतिम संस्कार कर सकती

गैस से चलने वाली यह शवदाह मशीन एक साथ तीन कुत्तों का अंतिम संस्कार कर सकती है। यह मशीन 850 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकती है और शवदाह आमतौर पर 800 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच किया जाता है।

दो कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए लगभग 14 यूनिट नैचुरल गैस की जरूरत

दो कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए लगभग 14 यूनिट नैचुरल गैस की जरूरत होती है जबकि एक कुत्ते के अंतिम संस्कार का खर्च लगभग 700 रुपये आता है। यह मशीन धुआं रहित, गंधहीन, रंगहीन और पर्यावरण के अनुकूल है। एक स्वचालित ट्रॉली प्रणाली मृत पशु को सीधे हाथ लगाए बिना प्लेटफॉर्म से शवदाह गृह तक ले जाने की सुविधा प्रदान करती है। सीसीटीवी कैमरे लगे होने से पालतू कुत्तों के मालिक अपने घर से ही अपने मृत पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार को देख सकते हैं। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद, पालतू कुत्ते की राख को एक कलश में रखा जाता है, लाल कपड़े में लपेटा जाता है और सम्मानपूर्वक मालिक को उनके निवास पर सौंप दिया जाता है।

सीएनसीडी के अधिकारियों ने बताया कि पालतू जानवरों के मालिकों को 155303 पर कॉल करके और पालतू कुत्ते की रजिस्ट्रेशन रसीद जमा करके एएमसी को पालतू कुत्ते की मृत्यु की सूचना देनी होगी। इसके बाद, एएमसी का ‘अंतिम धाम जीव सेवा रथ’ माला और पूजा सामग्री के साथ मृत कुत्ते के स्थान पर जाता है। मालिक घर पर पारंपरिक अनुष्ठान करता है, जिसके बाद पालतू कुत्ते को सम्मानपूर्वक शवदाह गृह ले जाया जाता है।

