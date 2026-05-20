उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टेंडर देने में मनमानी से लेकर विकास कार्यों में भेदभाव से भाजपा के ही पार्षद खुश नहीं है। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे भाजपा की एक महिला पार्षद ने विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाते हुए नगर निगम ऑफिस के गेट पर ही मुंडन करवा लिया। इस दौरान वह भावुक होकर वह फूट फूट कर रोती नजर आईं।

महिला पार्षद ने रोते हुए मेयर प्रतिनिधि पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। नगर आयुक्त ने धरना स्थल पर पहुंचकर विकास कार्य कराने का भरोसा दिया और सरकारी वाहन से उन्हें घर भेजा। इस दौरान नगर निगम में दो घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा।

आजाद नगर वार्ड से भाजपा पार्षद ऊषा देवी शंखवार सुबह 11 बजे नगर निगम पहुंची थीं। यहां निर्माण विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में विकास कार्य न होने की समस्या रखी लेकिन, उचित आश्वासन न मिलने से वह आक्रोशित थीं। इस दौरान क्षेत्र से काफी महिला-पुरुष पानी की समस्या लेकर जलकल कार्यालय पहुंच गए। लोगों की समस्या देखकर पार्षद उनके साथ कड़ी धूप में जमीन पर ही धरने पर बैठ गईं। जनरल मैनेजर, जलकल संजय कुमार, अधिशासी अभियंता सतीश कुमार पहुंचे और समस्या पूछी।

बीजेपी पार्षद का अनोखा विरोध, नगर निगम गेट पर कराया मुंडन



फ़िरोज़ाबाद में विकास कार्यों की अनदेखी और पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को नगर निगम परिसर में जमकर हंगामा हुआ. वार्ड संख्या 6 की भाजपा पार्षद उषा देवी शंखवार ने विरोध स्वरूप नगर निगम के मुख्य गेट पर मुंडन करा लिया.



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क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि नगला विश्नु टंकी से सुबह मात्र 10-15 मिनट ही पानी मिलता है। भीषण गर्मी में पानी न मिलने से नहाने-धोने के लिए भी परेशान हैं। पार्षद का कहना था कि तीन वर्ष से क्षेत्र में टंकी बनवाने की मांग कर रहे हैं। कई बार पत्र भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।जीएम जलकल ने बताया कि उनका पत्र जल निगम को भेज दिया है। सर्वे कराने के बाद जल निगम के माध्यम से ही टंकी बनवाई जाएगी।

इसके बाद दोपहर 12 बजे पार्षद क्षेत्रीय लोगों के साथ नगर निगम के गेट पर धरने पर बैठ गईं। यहां आधा घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन करती रहीं। 12.30 बजे उन्होंने मुंडन करा लिया, जिससे क्षेत्रीय युवक से अपना मुंडन करा लिया, जिससे नगर निगम में अफरा-तफरी मच गई। प्रवर्तन दल ने मुख्य गेट से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया । सहायक नगर आयुक्त निहाल चंद्र पार्षद के पास पहुंचे लेकिन, वह मेयर को बुलाने की मांग रही थीं।

इस दौरान मेयर प्रतिनिधि पर आरोप लगाते हुए कई बार वह फूट-फूट कर रोईं । उन्होंने कहा कि यदि अब भी समस्याओं का समाधान न हुआ तो नगर निगम में ही आत्महत्या करेंगीं। मुंडन कराने की सूचना पर भाजपा के पार्षद मुनेंद्र यादव, नरेश शर्मा नीटू, आशीष दिवाकर, देशदीपक यादव सहित अन्य पार्षद भी पहुंचे। मामला बढ़ता देख नगर आयुक्त प्रशांत नागर पहुंच गए। समस्याओं के निदान का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। पार्षदों ने नगर आयुक्त के समक्ष नियमित रूप से सदन और कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कड़ा विरोध जताया।

नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि वार्ड छह की पार्षद ने जो भी समस्याएं बताई हैं, उनकी जांच के लिए निर्माण और जलकल अधिकारियों की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। रिपोर्ट के आधार पर समस्याओं का जल्द निदान कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराए जाते हैं।

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