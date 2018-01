20 साल से बंद पड़े मुंबई के नवरंग स्टूडियो में लगी आग, एक दमकलकर्मी घायल

मुंबई के लोअर परेल इलाके में टोडी मिल्स कंपाउंड के अंदर स्थित नवरंग स्टूडियों में शुक्रवार को आग लग गई। इसमें एक दमकल कर्मी घायल हो गया है। आग इमारत के चौथे फ्लोर पर लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्टूडियो पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा था। आग की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हादसे के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। चीफ फायर ब्रिगेड पीएस राहंगडाले ने कहा कि रात करीब एक बजे टोडी मिल कंपाउंड के नवरंग स्टूडियो में आग लगने की खबर मिली। 1.17 बजे फायर ब्रिगेड कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

Fire which broke out in Navrang Studio in Mumbai’s Lower Parel is now under control. 1 injured pic.twitter.com/tofFLvR1bH

