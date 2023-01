Fire in Delhi’s Grater Kailash: ग्रेटर कैलाश के E ब्लॉक में लगी आग, 2 लोगों की मौत; दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

Delhi Fire: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आग लग गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को मौके से सुरक्षित निकाल लिया गया।

Fire at Delhi's Grater Kailash: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo- File)

Delhi Fire: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश II (Delhi’s Grater Kailash) के ई ब्लॉक (E-Block) के सीनियर सिटीजन केयर होम (Senior Citizen Care Home) में आग लग गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को मौके से सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस (Delhi Fir Service) ने बताया कि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है।

