दिल्ली: रबर फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद

राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेन्शन में लकड़ी और रबर के एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 15 से अधिक गाड़ियों को तैनात किया गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह है कि आग से अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दमकल विभाग के निदेशक ने मीडिया को बताया है कि ये हाईयेस्ट कैटिगेरी की आग है। सड़कें संकरी होने के कारण गाड़ि‍यों को पंहुचने में समय लग गया। आपको बता दें कि मालवीय नगर के जिस इलाके में आग लगी है वह राजधानी के मशहूर सेलेक्ट सिटी मॉल के नज़दीक का इलाका है। शुरुआती खबरों की मानें तो आग पहले एक ट्रक में लगी जो फैलकर पास ही के रबर गोदाम में जा लगी। ये आग इतनी भयानक है कि इससे उठ रहे काले धुएं के गुबार को वहां से 5 किलोमीटर दूर नेहरू प्‍लेस से भी देखा जा सकता है।

Delhi: Fire broke out in a truck, which then spread to a rubber godown in Malviya Nagar. Deputy Chief, Fire Service, South Delhi says, "no injuries reported, situation is completely under control now, cooling process on." (Earlier visuals) pic.twitter.com/DB6WATPItF

— ANI (@ANI) May 29, 2018