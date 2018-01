बिहार: पटना-मोकामा पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग, 5 बोगियां जलकर खाक

बिहार में पटना-मोकामा पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लगने से इंजन समेत पांच बोगियां जलकर खाक हो गई। यह आग उस वक्त लगी जब ट्रेन मोकामा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार की रात ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगी और बाद में आग ने चार अन्य बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना रात 1 बजे के करीब हुई। पटना और मोकामा के बीच चलने वाली यह ट्रेन मंगलवार की रात 10.30 बजे मोकामा रेलवे स्टेशन पहुंची थी और इसे प्लेटफॉर्म नंबर चार पर खड़ा किया गया था। ट्रेन की एक बोगी को जलता देख जीआरपी और आरपीएफ के कर्माचारियों ने उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग फैलते गई। पांच बोगियों और इंजन को जलाकर खाक करने के बाद ही आग बुझी। गनीमत यह रही ही कि इस घटना में जानमाल की हानि नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन को सफाई के लिए यार्ड ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वह आग की चपेट में आ गई।

Fire broke out in four coaches of Patna-Mokama passenger express. Flames were later doused, no casualties or injuries reported (earlier visuals) pic.twitter.com/q2gIb5embY

— ANI (@ANI) January 10, 2018