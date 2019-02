दिल्ली हाईकोर्ट में आग लगने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिकि हाईकोर्ट की कैंटीन में आग लगी। जिसका धुआं दूर तक दिखाई दिया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में दिल्ली में आग लगने की ये पांचवी घटना है।

कैंटीन में लगी आग: न्यूज एंजेसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में आग लगी। वहीं आग लगने का सही कारण नहीं पता लग पा रहा है। जानकारी के मुताबिक मौके पर दो दमकल गाड़ियां पहुंच चुकी है। वहीं किसी भी तरह के जान माल की हानि की बात सामने नहीं आई है।

Fire broke out in Delhi High Court's canteen earlier today; it was later doused. No casualties or injuries were reported. pic.twitter.com/ENVAbooJMr

— ANI (@ANI) February 16, 2019