BJP MLA Car Wash: मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बीजेपी विधायक रामनिवास शाह अपनी कार की धुलाई की वजह से विवादों में घिर गए हैं। एक वायरल वीडियो में फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पानी से कुछ लोग विधायक की इनोवा एसयूवी कार धोते दिखे, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।

दरअसल, वायरल वीडियो में विधायक रामनिवास शाह के सरकारी आवास के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से एक इनोवा कार धोई जाती दिख रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग सरकारी संसाधनों के निजी इस्तेमाल को लेकर बीजेपी विधायक की आलोचना कर रहे हैं।

सफाई में क्या बोले विधायक?

अपनी गाड़ी की सफाई और वायरल वीडियो पर उठते सवालों के बीच विपक्षी दलों ने भी जवाब मांगा। इस पर बीजेपी के विधायक का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में ड्राइवर से पूछा जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर सिंगरौली नगर निगम की भी प्रतिक्रिया आई है। निगम कमिश्नर सविता प्रधान ने कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

मध्यप्रदेश में सिंगरौली के BJP MLA की गाड़ी धोने के लिए fire brigadeका इस्तेमाल किया गया



जिसका काम आग बुझाकर लोगों की जान बचाना है, उससे विधायक जी की गाड़ी चमकाई जा रही है



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कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कसा तंज

मध्य प्रदेश में सिंगरौली के BJP MLA की गाड़ी धोने के लिए fire brigadeका इस्तेमाल किया गया। जिसका काम आग बुझाकर लोगों की जान बचाना है, उससे विधायक जी की गाड़ी चमकाई जा रही है। यह होती है फ़क़ीरों की VIP सेवा!

विधायक ने बचाव में क्या-क्या कहा?

विवाद बढ़ने पर विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि लोग यह समझें कि कोई विधायक खुद खड़े होकर गाड़ी नहीं धोता। आरोप लगाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग मुद्दाविहीन राजनीति कर रहे है।

उन्होंने कहा है कि वे उस समय विभिन्न सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वाहन कैसे और किसके द्वारा धुलवाया गया।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की है। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इन नए नियमों और पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हैं और बताया है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र वाली सभी महिलाओं को यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त सफर का प्रावधान किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…