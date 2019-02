नोएडा के सेक्टर 12 मेट्रो हॉस्पिटल में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। वहीं इस आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और राहत कार्य जारी है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है।

एक दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद: बता दें कि अस्पताल में लगी आग को बुझाने के लिए करीब एक दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का काम जारी है। बता दें कि ये अस्पताल हार्ट स्पेशलटी के लिए कार्य करता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द मरीजों के बाहर निकालने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना। बता दें कि आग के वक्त अस्पताल में 66 मरीज थे। वहीं 16 मरीज उस वक्त आईसीयू में थे। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर 15 दिन में रिपोर्ट सब्मिट की जाएगी।

A fire breaks out in Metro Hospital in Noida's sector-12. Fire tenders rushed to the spot. pic.twitter.com/0foZLLHN3W

— ANI UP (@ANINewsUP) February 7, 2019